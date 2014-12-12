Λιγότερα λουκέτα υποκαταστημάτων θα περιλαμβάνει το υπό αναθεώρηση σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ειδικά στην επαρχία. Στο πλαίσιο αυτό και όπου υπάρχει η δυνατότητα, κάποια από τα 158 ταχυδρομεία της περιφέρειας που επρόκειτο να κλείσουν θα συστεγασθούν με τα ΚΕΠ.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή στο ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη, σε αυτό το μοντέλο shop in shop, ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχουν υπάλληλοι των ΕΛΤΑ, τα οποία θα επωφεληθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια. Το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως οι χρηματοοικονομικές να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα τελευταία δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια να λειτουργήσουν πρακτορεία ΕΛΤΑ από ιδιώτες. Σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστον θα υπάρχουν ταχυδρομεία σε κάθε νησί και σε κάθε έναν από τους 330 δήμους της χώρας.

Διαφοροποιήσεις στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ δεν αποκλείεται να προκύψουν μετά την έναρξη του κύκλου διαβούλευσης που δρομολογεί η νέα διοίκηση με τους τοπικούς φορείς και τις κοινωνίες, στις περιοχές που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα καταστήματα των οποίων το κλείσιμο είχε ανακοινωθεί πριν από δύο εβδομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένα από τα 158 καταστήματα της Περιφέρειας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης που τους δόθηκε, έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις που προηγήθηκαν.

B.M. kosmoslarissa.gr

Φωτο Eurokinisi