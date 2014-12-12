Ειδοποιητήρια για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα στείλει μέσα στον Σεπτέμβριο στους κατόχους των οχημάτων η Εφορία, καθώς οι οφειλές παραγράφονται στο τέλος του 2025.

Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με αφετηρία τη μαζική αποστολή των χιλιάδων email το δεύτερο μισό του τρέχοντος μηνός, μέχρι τον καταλογισμό των προστίμων.

Oι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με το Ε1, ότι δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, ενώ έχουν δηλώσει Ι.Χ. στο Ε1, από την 1η Οκτωβρίου και για όλο το μήνα, θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή myCAR για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα των οχημάτων τους. Στη συνέχεια και έως τις 5 Δεκεμβρίου θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Μετά την31η Οκτωβρίου αρχίζουν και οι ενστάσεις. Όχι όμως μέσω της εφαρμογής MyCar αλλά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Και πάλι θα μπορούν να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, με τη διαφορά όμως ότι η ενέργειά τους αυτή δεν θα ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης. Δηλαδή μπορεί να δουν να τους επιβάλλονται οι κυρώσεις (το διπλάσιο της αξίας των τελών) παρότι έκαναν την σχετική διόρθωση. Τα πρόστιμα θα επιβληθούν κανονικά και εκ των υστέρων θα μπορούν να εξεταστούν τα «Αιτήματα» για διαγραφή, επιστροφή ή συμψηφισμό του ποσού που πλήρωσαν.

Αν μετά την εξέταση των δικαιολογητικών δεν προκύπτει απαλλαγή, τα τέλη του 2020 θα βεβαιωθούν κανονικά, μαζί με τα πρόστιμα.

Σε λειτουργία οι κάμερες

Την ίδια στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί και οι κάμερες των αυτοκινητοδρόμων, που μεταξύ των άλλων, θα εντοπίζουν οχήματα που ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία κυκλοφορούν κανονικά.

Για τους παραβάτες τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι κάμερες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βασικά οδικά σημεία, εντοπίζοντας οχήματα χωρίς ασφάλιση, χωρίς ΚΤΕΟ ή σε παράνομη κυκλοφορία.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ethnos.gr)