Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Νεάπολης.

Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Ο τραυματίας βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τα δύο του παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν κι αυτά στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

