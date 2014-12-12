Λειτουργεί και φέτος, για έβδομη χρονιά, η Σχολή Γονέων στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου με τον γενικό τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ».

Μία φορά κάθε μήνα (Κυριακή ή Σάββατο), από τον Οκτώβριο ως και τον Μάιο, στις 7.00 μ.μ. ένας ομιλητής αναλύει κάποιο θέμα και ακολουθεί διάλογος με τους παρευρισκομένους.

Οι ομιλίες αυτές, που αποτελούν μια ευκαιρία της ενορίας μας για συζύγους και γονείς, καθώς και για όσους σκέφτονται να δημιουργήσουν οικογένεια, ώστε να βοηθηθούν στη δύσκολη αυτή αποστολή τους, μέσα στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, συνεχίζονται και τη νέα κατηχητική-ιεραποστολική χρονιά 2025-2026.

Η πρώτη ομιλία θα γίνει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 7.00 μ.μ. στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο Αρχιμ. Μάρκος Τζανακάκης, Ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Έχω παιδί στην εφηβεία».