Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝΛ εκφράζει την έντονη ανησυχία του και την αντίθεσή του στη μη ανανέωση των συμβάσεων ΣΟΧ στην καθαριότητα.

Για τον λόγο αυτό διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 10:15πμ μπροστά στην πύλη του Νοσοκομείου.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Οι συνάδελφοι δεν καλύπτουν μόνο ανάγκες καθαριότητας, αλλά εκτελούν ήδη καθήκοντα σε κρίσιμα πόστα. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου και η απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει μεγάλα κενά στη λειτουργία των υπηρεσιών. Η απαραίτητη καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου θα μειωθεί με ότι αυτό συνεπάγεται για χρήστες υγείας και προσωπικό. Άλλωστε ο διαγωνισμός της καθαριότητας έχει ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο περίπου όπου έχει αναλάβει την υπηρεσία καθαριότητας ο εργολάβος.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις όταν ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί ανάθεσης σε εργολάβους απολύονται οι συμβασιούχοι. Στην περίπτωση όμως εδώ δεν ισχύει, γιατί οι συνάδελφοι μας ΣΟΧ εργάζονται κανονικά έως και τώρα λόγω αναγκών, μετά από απόφαση της προηγούμενης Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Γιατί λοιπόν να απολυθούν τώρα οι συνάδελφοι που οι ανάγκες στο Νοσοκομείο συνεχώς αυξάνονται; Επιπλέον, το ζήτημα έχει και σοβαρή κοινωνική διάσταση διότι οι συνάδελφοι ΣΟΧ εργάζονται χρόνια στο ΠΓΝΛ, έδωσαν μεγάλο αγώνα στην περίοδο του COVID -19, έχουν οικογένειες που στηρίζονται στο εισόδημά τους και η απόλυσή τους θα σημάνει κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, τη στιγμή που το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση.

Ζητάμε από την Διοίκηση του νοσοκομείου να αναθεωρήσει τις προθέσεις της για απόλυση των συμβασιούχων συναδέλφων μας, να παραμείνουν οι συνάδελφοι στην δουλειά για να συνεχιστεί με το έργο τους η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 10:15 πμ μπροστά στην πύλη του Νοσοκομείου. Η ζωή και το δικαίωμά για αξιοπρεπή εργασία με πλήρη δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτο! ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ”.