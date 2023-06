Η κινηματογραφική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδος, “Ennio on big screen”, επιστρέφει με μια ταινία ορόσημο για την καριέρα του Μορικόνε: Two mules for Sister Sara - “Οι γύπες πετούν χαμηλά” (σε ελεύθερη μετάφραση).

Είναι 1970 και η συνεργασία του Maestro με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντον Σίγκελ φέρνει τον Ennio πιο κοντά στο αμερικανικό κοινό.

Ο Σίγκελ σκηνοθετεί ένα θαυμάσιο και άκρως διασκεδαστικό γουέστερν, η επιτυχία του οποίου οφείλεται στην εξαιρετική χημεία μεταξύ του Κλίντ Ίστγουντ και της Σίρλεϊ Μακ Λέιν καθώς και στο έξυπνο σενάριο του Μπάντ Μπέτιτσερ.

Το φίλμ επισκιάστηκε από τα Ιταλικά γουέστερν που γύρισε ο Ίστγουντ με τον Σέρτζιο Λεόνε και ίσως δεν έλαβε την αναγνώριση που του άξιζε. Ωστόσο από τους τίτλους έναρξης ήδη γίνεται αντιληπτή η ευφυΐα του Ιταλού συνθέτη, για τον οποίο ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει ''ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αυθεντικά και ασυνήθιστα σάουντρακ που έχουν γραφτεί ποτέ για ταινία από μια ιδιοφυΐα”.

Η ταινία θα προβληθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 21:30, στο ιδιαίτερο και γνώριμο πια στενό του Kubrick “Speak Easy”, όπου παράλληλα φιλοξενείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έκθεση κόμικς αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του αγαπημένου μας Μαέστρο, η οποία φέτος επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κινηματογραφική μουσική του Ιταλού μουσικοσυνθέτη για ταινίες γουέστερν.

Την ταινία θα προλογίσει μέλος του συλλόγου Μάκης Μηνάς. Στο μέλλον θα ακολουθήσουν άλλη μια ή δυο ταινίες.