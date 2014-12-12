Ομάδα γιατρών από τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη ολοκλήρωσε πριν λίγες μέρες αποστολή 20 ημερών στην Ιερά Επισκοπή Μπουκόμπας στην Τανζανία, προσφέροντας ιατρική βοήθεια σε απομακρυσμένα Ορθόδοξα χωριά της περιοχής.

Οι γιατροί, με ειδικότητα στην παιδιατρική και τη μαιευτική, εξέτασαν περίπου 1.000 ασθενείς, κυρίως παιδιά και γυναίκες, και διένειμαν δωρεάν φάρμακα. Την πρωτοβουλία συντόνιζαν οι τοπικοί ιερείς, οι οποίοι ενημέρωναν τους κατοίκους και φρόντιζαν να συμμετάσχουν άνθρωποι ανεξαρτήτως θρησκείας.

Οι κάτοικοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους, ευχαριστώντας την Ορθόδοξη Εκκλησία για την φροντίδα.

