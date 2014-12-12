Το κέντρο της καρδιάς μας γίνεται για ακόμη μία φορά σημείο συνάντησης για χαμόγελα, μάθηση και δημιουργία! Τα επόμενα δύο Σάββατα, 8 & 15 Νοεμβρίου, το Fashion City Outlet υποδέχεται μικρούς εξερευνητές σε μία πρωτόγνωρη, διαδραστική εμπειρία Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR & AR), που μεταμορφώνει τη γνώση σε περιπέτεια και τη φαντασία σε πραγματικότητα.

Από τις 12:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 20:00, παιδιά από 3 έως 12 ετών παίρνουν μέρος σε μοναδικά εργαστήρια τεχνολογίας, σχεδιασμένα ειδικά για να «ξεκλειδώσουν» τη δημιουργικότητα, την περιέργεια και τη φαντασία τους, σε ένα περιβάλλον ιδανικό για ανακάλυψη και παιχνίδι.

Για τα μικρότερα παιδιά, από 3 ετών και άνω, η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) μεταμορφώνει τη φαντασία σε εικόνα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν, χρωματίζουν και στη συνέχεια βλέπουν τους ήρωές τους να ζωντανεύουν μπροστά τους σε τρισδιάστατη μορφή μέσα από ειδικά tablets. Κάθε δημιουργία γίνεται μια μικρή ιστορία που ξεπηδά από το χαρτί, προσφέροντας μια ασφαλή και συναρπαστική πρώτη γνωριμία με τον κόσμο της τεχνολογίας και της ψηφιακής δημιουργίας.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 9+ ετών, η Εικονική Πραγματικότητα (VR) ανοίγει την πόρτα σε έναν καθηλωτικό τρισδιάστατο κόσμο. Με ειδικά VR headsets, οι μικροί επιστήμονες, ταξιδιώτες και εξερευνητές μεταφέρονται στο διάστημα, ταξιδεύουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ανακαλύπτουν αρχαίους πολιτισμούς και γνωρίζουν από κοντά τα θαύματα της φύσης.

Η εμπειρία είναι απολύτως καθοδηγούμενη, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλής, παιδαγωγική και κατάλληλη για κάθε ηλικία σύμφωνα με τα αντίστοιχα επίπεδα συμμετοχής.

Με στόχο να προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες εκπαίδευσης και διασκέδασης, το Fashion City Outlet συνεχίζει να φιλοξενεί πρωτοποριακές δράσεις στη Λάρισα, δημιουργώντας όμορφες στιγμές για παιδιά και οικογένειες. Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, κάθε επίσκεψη γίνεται ευκαιρία για χαμόγελα, παιχνίδι και εξερεύνηση.

Ένα φανταστικό ταξίδι γνώσης και τεχνολογίας σας περιμένει — στο κέντρο της καρδιάς μας, το Fashion City Outlet!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr