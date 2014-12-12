Σε ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής κτηνοτρόφων Θεσσαλίας αναφέρονται τα εξής:

«Στη συνάντησή μας με τον Περιφερειάρχη, συζητήθηκαν τα αιτήματά μας και υπήρξε δέσμευση ότι θα αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Άμεση παύση θανατώσεων με επιστημονική καθοδήγηση, θεραπεία, απομόνωση, καραντίνα και εποπτεία.

• Εμβολιασμό με κατάλληλο εμβόλιο.

• Άνοιγμα των σφαγείων για αποσυμφόρηση των μονάδων και ρευστότητα των επιχειρήσεών μας.

• Άμεση καταβολή αποζημιώσεων για όλα τα θανόντα ζώα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

• Καταστροφή ζωοτροφών και αποζημίωση με πραγματική εκτίμηση των υπαρχόντων στις θανατωμένες εκτροφές.

• Πάγωμα φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.

• Εξασφάλιση εισοδήματος στις μονάδες που θανατώνονται για τουλάχιστον ένα χρόνο, με βάση την κερδοφορία της επιχείρησης.

• Αναγνώριση απώλειας εισοδήματος 95€ ανά κεφαλή αναπαραγωγικού ζώου για δύο συναπτά έτη.

• Δωρεάν χορήγηση απολυμαντικών σε κάθε εκμετάλλευση.

• Καταβολή όλων των ενισχύσεων στους πληγέντες και διατήρηση των δικαιωμάτων τους.

Ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης – όλοι μαζί, δυναμικά, για το μέλλον των εκτροφών μας!».