Τα αμαρτωλά υδρόμετρα, το πνιγμένο ντρόουν, και ένας έλεγχος με ουρά
Παραπολιτικά | 29 Σεπ 2025, 07:21
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Φθινοπώριασε επιτέλους. Ποτιστική βροχούλα έπεσε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλία, δρόσισαν και τα σπίτια που ήταν σάουνες από την κατακράτηση των καλοκαιρινών θερμοκρασιών...
# Η "Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας" της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποίησε έλεγχο στο κέντρο αποκατάστασης Animus που ανήκει στον Αχιλλέα Νταβέλη, ιδιοκτήτη, ως γνωστόν, και της ΠΑΕ ΑΕΛ. Άγνωστο τι περιλαμβάνει το σχετικό πόρισμα, ωστόσο η σφοδρή αντίδραση Νταβέλη, από τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει (formedia tv, www.politeia-thessalon.gr), κατά του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, δείχνει ότι ο έλεγχος ...δεν άρεσε. Πηγές από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρουν ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι επιβεβλημένοι έλεγχοι του είδους σε τοπικά κέντρα αποκατάστασης και ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Τι σημαίνει αυτό; Οι γνωρίζοντες λένε ότι οι εξελίξεις είναι μπροστά μας και περιλαμβάνουν εκπλήξεις...
$ Με διαφωνίες και εντάσεις συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή καταθέτει ο Λαρισαίος, πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Κουρδής.
@ Ούτε λέξη από την προηγούμενη δημοτική αρχή Λάρισας και τον τέως δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη, για την περίφημη σύμβαση της ΔΕΥΑΛ για τα ψηφιακά υδρόμετρα (ύψους 6,5 εκ ευρώ), όταν μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το συγκεκριμένο έργο, όπως και άλλα, ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για σύμβαση που υπογράφτηκε μετά την ήττα του Καλογιάννη στις δημοτικές εκλογές του 2023, δηλαδή στο μεσοδιάστημα, λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα η νυν δημοτική αρχή. Μάλιστα ο Μαμάκος και οι δικοί του άφηναν τότε βαριά υπονοούμενα για έργα όπως αυτό, τα οποία η "Συμπαράταξη Λαρισαίων" έτρεχε να υπογράψει λίγο πριν εγκαταλείψει το δημαρχιακό μέγαρο...
& "Δεν είστε καν χριστιανός ούτε πατριώτης, να πάτε σε ιερέα να εξομολογηθείτε...", είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή απευθυνόμενος στον Δημήτρη Νατσιό. Ο αρχηγός της Νίκης απάντησε αποκαλώντας τον υπουργό "ειδωλολάτρη και νεοπαγανιστή...". Ο Άδωνις είπε θα τον μηνύσει. Είναι από τις δίκες που δεν θέλεις να χάσεις...
% Τώρα έχουμε και πνιγμό ....ντρόουν. Το αερόχημα χάθηκε στα νερά του Πηνειού στη διάρκεια των εργασιών για την αναστήλωση της γέφυρας των Τεμπών. Από λάθος χειρισμό χτύπησε σε δένδρο και βυθίστηκε μαζί με το φωτογραφικό υλικό που είχε συλλέξει...
^ Ο Φρέντυ Τράγκας εργάζεται στην επικοινωνιακή ομάδα του μεγάρου Μαξίμου. Είναι ένας εκ των δυο γιών του αείμνηστου δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, γνωστού στην πιάτσα και ως "θείου Γιώργου", η διαθήκη του οποίου άφησε άφωνους τους Έλληνες μιντιάρχες (και όχι μόνο) για την περιουσία που απέκτησε στην πολυκύμαντη καριέρα του. Ο Φρέντυ επισκέπτεται συχνά τη Θεσσαλία καθώς η αγαπημένη του κατάγεται από τα Δένδρα Τυρνάβου. Πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στο χωριό για τον γάμο της αδερφής της.
& Τον προσεχή Νοέμβριο αναμένεται το συνέδριο του ΠαΣοΚ. Ήδη άρχισαν οι (διακριτικές) επισκέψεις των εν δυνάμει μετεκλογικών δελφίνων στη Θεσσαλία ...
@ Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει την επανάσταση στην πρόληψη των τραυματισμών στο ποδόσφαιρο.Οι ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση μυϊκών παθήσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως σε δύο, τρεις μήνες. Η AI συλλέγει την ώρα του παιχνιδιού όλα τα ιατρικά δεδομένα κάθε παίκτη, με απόλυτα εξατομικευμένο τρόπο, για να εκδώσει προειδοποίηση σε περίπτωση κινδύνου. Ο συναγερμός ενεργοποιείται με βάση τη μείωση ορισμένων τιμών όπως το PhA, την αύξηση ορισμένων μεταβολιτών στα ούρα ή την υπερφόρτωση σπριντ σε έναν συγκεκριμένο παίκτη. Μπορεί επίσης να γίνει ανίχνευση κρυφής μυϊκής κόπωσης, φλεγμονής ή μικροτραυματισμών που πολλές φορές περνούν απαρατήρητοι ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες. Και χάρη στο άθροισμα όλων αυτών των πληροφοριών μπορούν να ανιχνευτούν ακόμα και οι μικρότερες αλλαγές στους μυς όπως οι οπίσθιοι μηριαίοι, οι απαγωγείς ή οι προσαγωγοί οι οποίοι συνήθως προκαλούν την πλειονότητα των μυϊκών τραυματισμών καθόλη τη διάρκεια της σεζόν. Ετσι η ΑΙ στέλνει μια προειδοποίηση για το πότε είναι σκόπιμο να μειωθεί ο φόρτος εργασίας για να αποτραπεί η εμφάνιση ενός σοβαρού τραυματισμού ...
# Κάτοικοι της Νέας Πολιτείας - μια συνοικίας της Λάρισας αμιγούς κατοικίας-, διαμαρτύρονται, μέσω της στήλης, διότι ο ΔΕΔΔΗΕ, χθες Κυριακή που οι οικογένειες ήταν στα σπίτια, έκοψε το ρεύμα 8:00 -13:30 για προγραμματισμένες εργασίες. Έβρεχε κιόλας, δεν μπορούσαν να βγούνε ούτε για περπάτημα ...
$ Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στη χώρα, γράφει ο Λάκης Λαζόπουλος στα ΝΕΑ και τονίζει "αρέσει δεν αρέσει μόνο το "Μέγκα" είναι το μόνο αληθινά ελεύθερο κανάλι σήμερα". Αμέλησε να μας πει ότι στο παρελθόν ελευθερία υπήρχε μόνο στον "Άλφα" του Κοντομηνά. Με άλλα λόγια η ελευθερία του λόγου μετακινείται από κανάλι σε κανάλι, εκεί όπου εργάζεται ο Λαζόπουλος ...
By Kostas Tolis
