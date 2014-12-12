Καλημέρα

Έφτασε χθες στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι, είδε κυβερνητικούς και άλλους αξιωματούχους, τεμενάδες της έκαναν. Δείγμα μετάνοιας για όσα της είχαμε σύρει, σχολίασε κάποιος παρατηρώντας τα τηλεοπτικά πλάνα. Εκτός από τα λοιπά θεσμικά αιτήματα, η Ευρωπαία εισαγγελέας ζήτησε και τρεις ακόμα Έλληνες εισαγγελείς για να προστεθούν στους υπάρχοντες που διαθέτει η υπηρεσία της στη χώρα μας. Πως να τα βγάλει πέρα… ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, Λιμάνι Πειραιά, Ψηφιακά υδρόμετρα Ταμείο Ανάκαμψης, και βάλε. Το κυριότερο όμως είναι ότι ζήτησε και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών διότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν ευνοεί την απονομή δικαιοσύνης. «Το έχουμε ήδη δρομολογήσει» της απάντησε ο Φλωρίδης. Δεν είναι καλή ιδέα να λες όχι στην Ευρωπαία εισαγγελέα …

& Η άνοδος της τιμής της χρυσής λίρας, η οποία έφτασε να πωλείται 800 ευρώ, έχει τρελάνει τους χρυσοθήρες, τα «ψαχτήρια» πήραν φωτιά. Στους Γόννους, στο λαγούμι όπου έχασε τη ζωή του ο 53χρονος από τον Αλμυρό, έχουν περάσει μέχρι τώρα καμμιά δεκαριά συνεργεία, λένε οι ντόπιοι …

@ Ούτε ένα δελτίο Τύπου βρε αδερφέ … Χωρίς να κάνει θόρυβο, πατώντας στα νύχια, η δημοτική αρχή Λάρισας έβγαλε από τις τραπεζικές θυρίδες τα αρχαία νομίσματα της συλλογής Χατζηγιάννη και τα παρέδωσε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της Εφορείας, τα νομίσματα που παραδόθηκαν είναι 1562 και όχι 1557 όπως σημειώνεται στις όποιες αναφορές υπάρχουν από το παρελθόν. Δηλαδή βρέθηκαν ...πέντε παραπάνω. Ουδείς βέβαια γίνεται να γνωρίζει τι μπορεί να αφαιρέθηκε ή να προστέθηκε αυτά τα 62 χρόνια από το περιεχόμενο της συλλογής, καθώς η μοναδική επίσημη καταγραφή από αρχαιολόγο έγινε το 1977 αλλά μόνο για τα ...μισά νομίσματα.

Πάντως, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για το θέμα, μαθαίνουμε ότι ελήφθησαν ήδη και κάποιες καταθέσεις, μεταξύ των οποίων του δημάρχου Θανάση Μαμάκου και του αντιδημάρχου Πολιτισμού Θωμά Ρετσιάνη …

$ Ο Γεράσιμος Γενατάς θα είναι ο πρωταγωνιστής στην παράσταση του Μολιέρου «Ο μισάνθρωπος». Πρόκειται για το έργο που θα ανεβάσει τον χειμώνα το Θεσσαλικό Θέατρο.

^ Παρέμβαση υπέρ της «μικρής εκτροπής» του Αχελώου έκανε στο ΣτΕ ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Το αποκάλυψε ο πρόεδρος του οργανισμού Νίκος Δέρκας, εξηγώντας ότι πρόκειται μόλις για το 6% του νερού του ποταμού το οποίο όμως μπορεί να σώσει τον θεσσαλικό κάμπο. Να το πει και στους Αιτωλοακαρνάνες …

Η Χρύσα (Ντιντή) μόλις άκουσε τον Κουρέτα να προαναγγέλλει ανασχηματισμό ανεβαίνει και στις σκαλωσιές …

% To Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πήρε χαμπάρι ότι, στον διαγωνισμό για τα σπιτάκια ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Πελοποννήσου και της Κρήτης ύψους 83 εκ. ευρώ, οι δυο εταιρείες που κατέβηκαν ήταν του ιδίου προσώπου. Μια αμερικανική και η αντιπρόσωπός στην Ελλάδα. Οι τιμές ήταν φουσκωμένες όσο δεν πήγαινε. Γιατί λοιπόν να πάρει χαμπάρι τι συνέβη με τα ψηφιακά υδρόμετρα των Δήμων;…

$ Τελείωσαν τα οικόπεδα στη Λάρισα, έχει χτιστεί ακόμα και η τελευταία τρύπα. Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας θα αρχίσει να γίνεται έντονη μετά το Πάσχα εκτιμούν οι εργολάβοι.

*Πιέσεις να πωλήσει αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία δέχεται η χώρα μας από Νατοϊκούς εταίρους. Μέχρι τώρα τους δίναμε ότι παλιό υπήρχε στις αποθήκες, όπως κάτι αυτοκινούμενα οβιδοβόλα του 1960 …

# Βρήκα σκελετούς στον ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας δήλωσε ο δήμαρχος Τρικάλων Νίκος Σακκάς, εννοώντας τους φορείς απορριμμάτων Λάρισας και Βόλου που έχουν καταργηθεί, χωρίς πάντως να μιλήσει συγκεκριμένα. Ο Σακκάς, θύμα του …τυφώνα Μπέου αλλά και του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου ο οποίος λειτούργησε ως «δούρειος ίππος» των Ανατολικοθεσσαλών, βρέθηκε, από προσωρινός πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας, στο …πουθενά. «Ας όψεται ο Λευτεράκης που τη γύρισε την μπιφτέκα», απεφάνθη ο Αγναντής της Φαρκαδόνας …

& Και μια αναφερθήκαμε στον ΦΟΔΣΑ, να πούμε, κλείνοντας, ότι το νέο 9μελές Δ.Σ. αποτελείται 8 θεσσαλούς δημάρχους. Ο Βόλος δεν έχει δήμαρχο καθώς ο Μπέος υπέδειξε στη θέση του τη ...γραμματέα του δήμου του η οποία και εκλέχτηκε. Αιτιολογώντας την απόφασή του ο Βολιώτης δήμαρχος έβγαλε και είδηση: «έχω κουραστεί, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω, δεν το έχω αποφασίσει», είπε…

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa