Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Αστέρα AKTOR – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση:

  • Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.
  • Έντυπα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Super League.