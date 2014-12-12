Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 5ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Ατρομήτου – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 1 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου:

Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση: