Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Ατρομήτου – ΑΕΛ Novibet
Αθλητικά | 26 Σεπ 2025, 12:28
Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 5ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Ατρομήτου – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 1 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου:
Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου
Σημαντική διευκρίνιση:
- Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.
