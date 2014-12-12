Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Πανσερραϊκού – ΑΕΛ Novibet
Αθλητικά | 22 Οκτ 2025, 07:48
Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 8ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Πανσερραϊκού – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 7 του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς»:
👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου
Σημαντική διευκρίνιση:
- Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.
- Έντυπα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Super League.
