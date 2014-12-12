Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 8ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Πανσερραϊκού – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 7 του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς»:

👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση: