Καλημέρα, καλή εβδομάδα, και καλό φθινόπωρο

Ημέρες ΔΕΘ και παροχολογίας. Προβλέψεις, πληροφορίες και φήμες που συνήθως κανένας δεν θυμάται την επομένη των εξαγγελιών. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει - με όρους επιδοματικούς και όχι αναπτυξιακούς-, την κατανομή του πλεονάσματος. Το βλέμμα του είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και στη μεσαία τάξη που ετοιμάζεται να κουνήσει μαντήλι. Όλους εκείνους που στήριξαν το αφήγημα του 2019 σηκώνοντας τα βάρη, με την προσδοκία ότι θα άλλαζε το βαθύ κράτος. Κατά τα άλλα η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι ακόμα εδώ, όπως και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας απασχολήσει δεόντως με νέα επεισόδια…

@ Ένα από τα πιο χαριτωμένα μικροπολιτικά παρασκήνια τον θεσσαλικό Αύγουστο ήταν η σύναξη στο σπίτι του Λαρισαίου Ντίνου Κόκκινου - διευθυντή του πολιτικού γραφείου του ΥπΑΤ Κώστα Τσιάρα -, στη Σκιάθο. Το κατέγραψε το larissapress.gr σημειώνοντας ότι στο εξοχικό του Κόκκινου βρέθηκαν καλεσμένοι του οικοδεσπότη οι δήμαρχοι Μαμάκος (Λάρισας), Σακκάς (Τρικάλων), Σκιάθου (Τζούμας), αλλά και η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Ρένα Καραλαριώτου.

Η έκπληξη όμως ήρθε από αλλού, καθώς στην Αυγουστιάτικη συνάθροιση των αυτοδιοικητικών συμμετείχε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος (σχεδόν) κατοικοεδρεύει στο νησί του Παπαδιαμάντη με την Ολλανδή σύντροφό του, επιδιδόμενος στα θαλάσσια σπορ που συμβάλουν στην υγιή γήρανση.

Καλά οι πέντε, είναι Νεοδημοκράτες, δεξιοί στο φρόνημα, γνωρίζονται μεταξύ τους, ο Γιώργος πως προέκυψε; Περνούσε με το μαγιό έξω από την αυλή του Ντίνου και τον φώναξαν; Μήπως μπούχτισε όλη μέρα με την Ολλανδέζα και έψαχνε ευκαιρία να “ξεχαρμανιάσει” μιλώντας για πολιτική; Παρακαλείται ο συντάκτης να μας διαφωτίσει …

& Ξεφτίλα. Δυο στρατιωτικοί, με ενεργό ρόλο, ανάμεσα στους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Μοίραζαν τα ναρκωτικά οι ίδιοι. Προφανώς έχει άλλη αίσθηση να σου φέρνει την κοκαΐνη βαθμοφόρος του στρατού …

* Ευφάνταστος ο δημιουργός του club των γυμνιστών στην παραλία Μικρή Μπανάνα της Σκιάθου. Το ονόμασε Black Bird. Άμα το έχεις όλη μέρα στον ήλιο…

$ Απορούμε για ποιον λόγο γίνονται δικαστήρια για την Novartis. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα θέμα. Οι Ελβετοί προσπαθούσαν να βρουν πολιτικούς για να λαδώσουν και οι δικοί μας τους απέκρουαν σθεναρά, με αποστροφή, φωνάζοντας «ντροπή σας αλήτες» …

Απίστευτη λαοθάλασσα για λαϊκό τραγουδιστή. Σχεδόν 2.000 άτομα κατέκλεισαν την Τρίτη το Κηποθέατρο της Λάρισας για να ακούσουν τον Θοδωρή Φέρρη, ενώ άλλοι απ΄έξω έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν εισιτήριο. Ανήκει στους καλλιτέχνες που λατρεύει ένα κομμάτι του νεαρόκοσμου, εντούτοις ελάχιστα τον ακούς στα κλασσικά ραδιόφωνα - όλη η δουλειά γίνεται στο διαδίκτυο. Μάλιστα στη διάρκεια της συναυλίας, την ώρα που ερμήνευε, μια παθιασμένη fan ανέβηκε στην πίστα για να του προσφέρει μια …πίτα – φανουρόπιτα, την Τρίτη ήταν του Αγίου Φανουρίου…

* Η φωτογραφία είναι από το onlarissa.gr

Στα Κανναβοχώραφα

Κάθε επάγγελμα έχει τα μυστικά του, όπως και τα …τυχερά του. Σε θεσσαλική επιχείρηση παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης, πακιστανοί εργάτες επέλεγαν να εργαστούν στα χωράφια σχεδόν γυμνοί, φορώντας μόνο ένα σορτσάκι. Δουλειά τους ήταν να κινούνται ανάμεσα στα φυτά και να συλλέγουν τον ανθό (τον παπά που λένε και οι χρήστες χασίς) ο οποίος στη συνέχεια αποξηραίνεται και εξάγεται για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Όταν τελείωναν τη βάρδια το δέρμα τους ήταν γεμάτο από μια κολλώδη ουσία λόγω της επαφής τους με τα φυτά. Αυτό επιδίωκαν. Να μαζεύουν πάνω τους όσο περισσότερο «χασισέλαιο» μπορούσαν, το οποίο, μόλις έφευγαν, το αφαιρούσαν με μια σπάτουλα και το “αξιοποιούσαν” ως χασίς τύπου “σοκολάτα”. Η εταιρεία όμως τους πήρε χαμπάρι και το κόλπο είχε άδοξο τέλος. Έκτοτε οι συλλέκτες του χασισοανθού φορούν υποχρεωτικά λευκές φόρμες μιας χρήσης, και βέβαια χωρίς τσέπες …

@ Ταμπέλα των οικοδομικών επιχειρήσεων “Ματθαίου” φιγουράρει, από τα μέσα Αυγούστου, στην πολύπαθη ιστορική οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα. Προφανώς το σπίτι πάει για γκρέμισμα. Θα το ξέρουμε σύντομα …

$ Το πολιτικό σύστημα είναι τόσο ανίκανο να ανανεωθεί που ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Ανακυκλώνει παλιά υλικά. Ο Τσίπρας μάλιστα είχε αποδοκιμαστεί όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης …

& Αναβαθμίστηκε ο Λαρισαίος πολιτευτής της ΝΔ Σάκης Παιδής. Γράφει τώρα και στο Πρώτο Θέμα. Μπορεί να πλησιάζει η ώρα του. Με όσα συμβαίνουν δεν αποκλείεται κάποιος από τους τρεις γαλάζιους κοινοβουλευτικούς της Λάρισας να κλατάρει …

% Αθλητική ψυχολόγο προσέλαβε στο τιμ του Απόλλωνα Λάρισας ο πρόεδρος Ντελόπουλος. Ούτε στο Camp Nou …

