«Η αμφισβήτηση της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς είναι πλέον τόσο έντονη που η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη από τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς…», είπε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας στην ΕΡΤ. Την ίδια ώρα ο Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση της Βουλής για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, έλεγε περίπου τα ίδια: «Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη η προσπάθεια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση». Το ποιοι φταίνε σηκώνει πολλή κουβέντα, ωστόσο δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει μαζί τους. Το θέμα είναι τι κάνουμε …

$ Αναδιάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου με ανακατανομή ρόλων είχαμε χθες στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αλλά το διχαστικό κλίμα που χαρακτήρισε τις εκλογές δύσκολα θα εκλείψει. Ο Τάσος Λάππας, ελέγχοντας το νέο Δ.Σ., τα πήρε όλα πάνω του αποψιλώνοντας από βασικές αρμοδιότητες τον αιρετό εκτελεστικό διευθυντή Δημήτρη Γάτο. Ο τελευταίος είναι αυτός που είχε την επαφή με τις επιχειρήσεις – πελάτες της τράπεζας, αρμοδιότητα η οποία περνάει τώρα στο «ανώτερο εκτελεστικό μέλος- γενικό διευθυντή» που είναι ο Λάππας. Δεν μπόρεσε ωστόσο να διατηρήσει και τον τίτλο του προέδρου καθώς αποτελεί πλέον ασυμβίβαστο να είσαι πρόεδρος και αιρετό εκτελεστικό μέλος. Νέος πρόεδρος χρίστηκε από το Δ.Σ. ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος Μιχάλης Βαρδούλης, αλλά χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες. Όχι ότι του κακόπεσε, πρόεδρος τράπεζας έστω και Συνεταιριστικής, είναι ένα ξεχωριστό asset στο βιογραφικό καθενός. Καλή τύχη σε όλους και πρωτίστως στην τράπεζα…

# Με τόσο λαό που θα συρρέει για δυο τρία χρόνια στο «Γαιόπολις» για τη δίκη των Τεμπών, έχουν μεριμνήσει (οι του Δικαιοσύνης) για υπηρεσίες κυλικείου ή θα γεμίσει η περιοχή με καντίνες; Το επισημαίνουμε διότι για λόγους ασφαλείας το μπαρ του πανεπιστημίου θα είναι αποκομμένο από τον χώρο όπου θα διεξάγεται η δίκη.

@ Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάννης Χαρούλης πραγματοποίησαν το φετινό καλοκαίρι δυο (χωριστές) συναυλίες στον δημοτικό χώρο του Μύλου του Παππά. Ο πρώτος πρόσφερε (υπό μορφή δωρεάς) 2.500 ευρώ στον Δήμο, ενώ ο δεύτερος 1.500 ευρώ. Προφανώς δεν υπάρχει ταρίφα, δίνουν ότι έχουν ευχαρίστηση…

% Ο παλιός Άκτωρ (θυγατρική της Ελλάκτωρ) ήταν η κατασκευαστική που είχε υλοποιήσει τα έργα στην Αμερικανική αεροπορική βάση της 110 Π.Μ. στη Λάρισα, ύψους περίπου 20 εκ. ευρώ. Είχε πάρει τη δουλειά από την αμερικάνικη Environmental Chemical Corporation (ECC), με κύριο του έργου το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας (NAVFAC). Είχε όμως αφήσει εκκρεμότητες με απλήρωτους τοπικούς εργολάβους οι οποίοι απευθύνθηκαν διαμαρτυρόμενοι στους Αμερικανούς που τελικά τους κατέβαλαν τα χρήματα. Το όλο θέμα τακτοποιήθηκε οριστικά από τον νέο Άκτωρα (Aktor) ο οποίος προέκυψε το 2023 μέσα από την εξαγορά της Intrakat.

Μια μεγάλη έκθεση για τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού θεάτρου θα γίνει τον χειμώνα στην Δημοτική Πινακοθήκη Κατσίγρα, στη Λάρισα. Θα εκτεθούν αντικείμενα και κοστούμια από ιστορικές παραστάσεις καθώς και φωτογραφικό υλικό από τον μισό αιώνα του θεάτρου.

Τους πληρώνουμε τα διόδια…

Ποσό ύψους 12,1 εκ ευρώ θα καταβάλει το δημόσιο στην παραχωρησιούχο κοινοπραξία «Νέα Οδός Α.Ε.» για την απώλεια εσόδων ενός εξαμήνου από διόδια στους σταθμούς Βαρυμπόμπης, Αγίου Στεφάνου και Χαλκίδας (όλοι έξω από την Αθήνα) ήτοι: από 01.07.2024 έως 31.12.2024. Και αυτό διότι, όπως συμβαίνει χρόνια τώρα, οι κυβερνήσεις δεν τολμούν να πουν στους διερχόμενους -που κυρίως κατοικούν στην περιοχή-, ότι πρέπει να καταβάλουν διόδια. Με άλλα λόγια αντί για εκείνους τα πληρώνουμε εμείς οι Θεσσαλοί και οι άλλοι συν- Έλληνες. Υπολογίζεται ότι με τον τρόπο αυτό, από το 2017 μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί στη «Νέα Οδό Α.Ε.» 124 εκ. ευρώ …

# Ανεστάλησαν οι πλειστηριασμοί κατά του προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων Αχιλλέα Λιούτα που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες με επισπεύδουσα την Dovalue.

& Σε περίπου 40 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 8% των συνολικών που λειτουργούν στην χώρα, εντοπίζεται η πηγή του κακού στις πλασματικές αγροτικές δηλώσεις των βιολογικών καλλιεργειών. Η αποκάλυψη ήρθε στην εξεταστική επιτροπή από τον νυν αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Ζαλίδη ο οποίος έδειξε και τις περιοχές: Θεσσαλία και Κρήτη. Ουδείς εξεπλάγη στον κάμπο …

% Λένε ότι στις υποθέσεις όπου αναμειγνύεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η τύχη του αρμόδιου υπουργού είναι προδιαγεγραμμένη. Δεν τον βλέπω καλά τον Τσιάρα …

^ Ο Κώστας Μαράβας δήμαρχος Πύλης, χοιροτρόφος, και εν γένει μπαρουτοκαπνισμένος επιχειρηματίας, παραμένει συμπαθής μέσα από την αυθεντικότητά του. Κατά την υπογραφή της σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, ο αρμόδιος επί της τελετής του είπε με τη δέουσα επισημότητα που επέβαλε το πρωτόκολλο: «Κύριε δήμαρχε, πρέπει να βάλετε και κάποιες υπογραφές…». Ο Μαράβας μόλις έπιασε το στυλό απομυθοποίησε τη στιγμή με το γνωστό του ύφος: «Έχουμε βάλει υπογραφές εμείς σε τράπεζες αδερφέ …χιλιάδες. Εδώ με σας, που δεν πρόκειται να μας πάρετε τίποτα, να βάλουμε όσες θες …».

