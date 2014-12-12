Τα νέα δεδομένα για τα παθογόνα της Αμυγδαλιάς και για την αντιμετώπιση της ΦΟΜΟΨΗΣ, είναι το θέμα της εσπερίδας που διοργανώνεται στα πλαίσια της 22ης Γιορτής Αμυγδάλου στο Συκούριο, από τον Σύλλογο Γυναικών περιοχής Συκουρίου και την Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Τεμπών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δρ. Δημ. Σταυρίδης Γεν/κος Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το θέμα θα αναπτύξουν οι Αναπληρωτές Καθηγητές της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Βαγγέλας και Παναγιώτης Μαδέσης.

Καλούνται οι φίλοι αμυγδαλοπαραγωγοί να πλαισιώσουν την εκδήλωση που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον μιας και αφορά το μέλλον της αμυγδαλοκαλλιέργειας.