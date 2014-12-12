Σκληρός προμηνύεται ο χειμώνας για την Εστίαση στη Λάρισα. Όταν βλέπεις εμβληματικά μπαρ της πόλης όπως το “Gossip” ή το “Δικαστικό” να έχουν βάλει λουκέτο, καταλαβαίνεις ότι έρχονται και χειρότερα.

Η αγορά εντούτοις δεν παύει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κοινού. Έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην πόλη τα πρώτα «σπριντσάδικα», που αντλούν την ονομασία τους από τα ελαφρά κοκτέηλ όπως το Aperol Spritz.

Είναι μια νέα τάση που μαζεύει κόσμο από το απόγευμα, αλλά χωρίς μεταμεσονύχτια γλέντια και πολλά σκληρά ποτά. Μετά τις 12 όλοι για ύπνο …

Ένα απο τα καταστήματα του είδους (sprizzeria) έχει ανοίξει πρόσφατα στην Σκαρλάτου Σούτσου.

kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη Kampos Land)