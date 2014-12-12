Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι εκκινούν οι εργασίες για την τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού, στο κέντρο της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, ενόψει των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων,

στους κεντρικούς πεζοδρόμους πρόκειται να τοποθετηθεί επιπλέον στολισμός -και συγκεκριμένα εορταστικός «ουρανός».

Οι εργασίες στήριξης θα εκτελεστούν από εντεταλμένα εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ θα συνεχιστούν ως και τον Δεκέμβριο 2025. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών θα γίνει κατάληψη και χρήση των

οδών, πεζοδρόμων και πλατειών από οχήματα και καλαθοφόρα οχήματα. Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εργασίες θα εκτελούνται και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται στήριξη συρματόσχοινων σε προσόψεις κτηρίων, ο Δήμος Λαρισαίων παρακαλεί για τη συνεργασία των δημοτών, τους

οποίους και ευχαριστεί εκ των προτέρων.