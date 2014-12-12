Η πολυμετοχική αλυσίδα των σούπερ μάρκετ «ΛΑΡΙΣΑ» κατέρρευσε πριν από 11 χρόνια και έκτοτε οι 500 πρώην εργαζόμενοι αγωνίζονται για να πάρουν δεδουλευμένα, ύψους 3,5 εκ. ευρώ περίπου, που τους οφείλονται. Πρόσφατα, ύστερα από νομοθετική ρύθμιση, κατόρθωσαν να οριστούν ως πρώτοι δικαιούχοι των εσόδων από τα εκποιούμενα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Όπως λένε οι ίδιοι, η πτωχευμένη επιχείρηση, που όλα αυτά τα χρόνια διοικείται από έναν δικηγόρο σύνδικο πτώχευσης, διαθέτει ταμείο κοντά στα 4 εκ. ευρώ. Μέχρι τώρα έχει εκποιήσει μόλις 3 ακίνητα και της μένουν άλλα 16 κάποια εκ των οποίων τα νοικιάζει. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν πήραν μέχρι τώρα δεκάρα. Χτυπάνε πόρτες, τρέχουν στους βουλευτές, πήγαν στον εισαγγελέα, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Ο πανίσχυρος σύνδικος - ο οποίος δεν παρέλειψε να προσλάβει τη γυναίκα του ως γραμματέα -, δεν ενδίδει ..

kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη kampos Land)