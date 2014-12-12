Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να απευθύνει κάλεσμα για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αγρότες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση των πληρωμών τους στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς».