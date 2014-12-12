Η εικόνα μοιάζει αντιφατική: την ώρα που η εστίαση δοκιμάζεται από την ακρίβεια, την πτώση της κατανάλωσης και την έλλειψη προσωπικού, οι μεγαλύτερες πολυεθνικές αλυσίδες φαγητού βάζουν όλο και περισσότερο την Ελλάδα στο ραντάρ τους. Μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ του "Οικονομικού Ταχυδρόμου" μια μεγάλη αλυσίδα ετοιμάζεται για κατάστημα στη Λάρισα. Πρόκειται για την KFC που αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο φθινόπωρο κατάστημα στην πλατεία Ταχυδρομείου

Προχωρούν μάλιστα σε σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να στήσουν σύγχρονα καταστήματα και να παρουσιάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρότασή τους στο ελληνικό κοινό.

Δύο παράγοντες, ωστόσο, φαίνεται να εξηγούν το παράδοξο φαινόμενο: από τη μία πλευρά, η εκρηκτική ανάπτυξη του delivery, που δημιουργεί νέες συνήθειες και ανοίγει προοπτικές σε brands με διακριτή ταυτότητα και υψηλή αναγνωρισιμότητα. Και από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός, που λειτουργεί ως καταλύτης, με τα 30 και πλέον εκατομμύρια επισκεπτών – περίπου τρεις φορές τον πληθυσμό της – που περνούν σταθερά τα σύνορα της χώρας μας τα τελευταία χρόνια για διακοπές.

Εthnic γεύσεις

Η τελευταία κίνηση ήρθε από την Taco Bell, με τα εγκαίνια του πρώτου εστιατορίου στο Χαλάνδρι. Η επιλογή της περιοχής δεν ήταν τυχαία.

Πέρα από την καλή τοποθεσία του σημείου, καταλυτικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός πως στα εστιατόρια και τα μπαρ της περιοχής συχνάζει η νέα γενιά. Στόχος της Food Plus, που αντιπροσωπεύει τη γνωστή μεξικανική αλυσίδα στη χώρα μας, είναι η ανάπτυξη νέων σημείων σε εμπορικές θέσεις.

Το δεύτερο κατάστημα Taco Bell πρόκειται να ανοίξει σύντομα στο The Athens Mall, ενώ το τρίτο έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει στην Πανόρμου μέχρι το τέλος του έτους. «Η είσοδος των Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική στην Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές» είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Ian Cranna, γενικός διευθυντής των Taco Bell Europe.

Οι νέες αφίξεις…

Στις νέες αφίξεις των ethnic γεύσεων που αναμένονται είναι και η αλυσίδα ασιατικής κουζίνας P.F. Chang’s, αλυσίδα με παρουσία σε διεθνές επίπεδο, με έδρα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανθρώπους της Pax Hospitality, η οποία έχει αναλάβει τα δικαιώματα για την Ελλάδα, το πρώτο κατάστημα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει το 2026 στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ενώ συνολικά το πλάνο ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων καταστημάτων σε ορίζοντα πενταετίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μάλιστα, η ελληνική αγορά θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση όπου θα αναπτυχθεί η αλυσίδα.

…και οι επιστροφές

Υστερα από περίπου τέσσερα χρόνια απουσίας, η πιο διάσημη αμερικανική πίτσα επέστρεψε στον χάρτη της ελληνικής εστίασης υπό νέα διεύθυνση, και συγκεκριμένα την κυπριακών συμφερόντων εταιρεία PHC Franchised Restaurants Public, η οποία αναπτύσσει την αμερικανική αλυσίδα στην Κύπρο. Μία από τις παλαιότερες αλυσίδες εστίασης που είχαν έρθει ποτέ στη χώρα μας, η Pizza Hut άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στις αρχές του τρέχοντος έτους στο Παγκράτι και συγκεκριμένα στην Υμηττού, στον χώρο που φιλοξενούσε έως και πριν από μερικά χρόνια την καφετέρια του Χρήστου Λέτζου, που έγινε συνώνυμη με τον φραπέ. Ενώ αρχικά εξυπηρετούσε μόνο παραγγελίες takeaway, πλέον επεκτάθηκε και στο delivery.

Οι… παλιοί

Δυναμικά σχέδια ανάπτυξης έχουν και τα ξένα brands που είναι ήδη εδώ και χρόνια στην ελληνική αγορά.

Από τα McDonald’s και τα KFC έως τα Friday’s και το Hard Rock Cafe, δρομολογούν διαρκώς επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου και την κυκλοφορία νέων υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, τα KFC, που βιώνουν μια δεύτερη νιότη στην Ελλάδα, ετοιμάζονται μετά την Πάτρα να κάνουν την εμφάνισή τους στη Λάρισα, ενώ στη συνέχεια, και συγκεκριμένα από το 2026, θα ανοίξουν το τρίτο drive thru KFC στην Αθήνα, μετά από εκείνα που ήδη διατηρούν σε Γέρακα και Μεταμόρφωση. Ανάμεσα στα brands που ξαναπαίρνουν δυναμική θέση στην Ελλάδα είναι και τα TGI Friday’s.

Το αμερικανικό casual dining concept δρομολογεί το άνοιγμα του όγδοου καταστήματος στην Ελλάδα, στο Smart Park στα Σπάτα. Η επιλογή του συγκεκριμένου εμπορικού κέντρου δεν είναι τυχαία, καθώς συγκεντρώνει υψηλή επισκεψιμότητα και παρουσιάζει έλλειψη σε χώρους εστίασης με σερβιριζόμενο φαγητό.

Οι Αμερικανοί

Τα σχέδια, όμως, είναι ακόμη πιο φιλόδοξα: στο τραπέζι βρίσκονται συζητήσεις με τη Lamda Development για νέο Friday’s στο Vouliagmenis Mall στο Ελληνικό, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του μέσα στην επόμενη τριετία. Αποτύπωμα στην Ελλάδα, με έμφαση τα τουριστικά hot spots, έχoυν και οι αμερικανικές αλυσίδες εστίασης Hard Rock Cafe και Burger King, με την τελευταία να βρίσκεται στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων Αθήνας και Ρόδου. Τα αεροδρόμια άλλωστε λειτουργούν ως βιτρίνα, ένα σημείο όπου οι ξένοι τουρίστες βρίσκουν οικείες γεύσεις και οι έλληνες καταναλωτές συνδέουν το brand με ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ταχυδρόμος, Βήμα της Κυριακής