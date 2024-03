Με τη νέα υπηρεσία, ο καταναλωτής επιλέγει μια οικονομική και ευέλικτη λύση που του παρέχει εξοικονόμηση έως και 62% στα έξοδα αποστολής των παραγγελιών του!

Τα My market πιστά στη δέσμευση τους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και τις καινοτόμες λύσεις προς τους πελάτες, αποτελούν την πρώτη αλυσίδα super market που παρουσιάζει την υπηρεσία έξυπνων αγορών «Saver Pass» για τα online ψώνια. Η υπηρεσία Saver Pass είναι ήδη διαθέσιμη στο mymarket.gr, και προσφέρει απεριόριστες παραδόσεις, χωρίς επιπλέον έξοδα αποστολής, με μία μόνο πληρωμή.

Η καινοτόμος υπηρεσία απευθύνεται, τόσο σε τακτικούς, όσο και σε περιστασιακούς πελάτες, καθώς διαθέτει προσαρμοσμένα πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού. Πλέον, όσοι πελάτες επιλέξουν να γίνουν συνδρομητές σε κάποιο από τα προγράμματα Saver Pass, θα μπορούν να παραγγέλνουν, ακόμα και καθημερινά τα ψώνια τους, χωρίς να υπολογίζουν τα έξοδα αποστολής και χωρίς να ανησυχούν για επιπλέον κόστη μεταφορικών.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο διαφορετικά πακέτα, τα οποία βασίζονται στο χρονικό διάστημα και τη συχνότητα παραγγελιών:

Saver Pass Light: Ισχύει για παραδόσεις παραγγελιών από Τρίτη έως και Πέμπτη για το χρονικό διάστημα 11:30-17:30. Το συγκεκριμένο πακέτο προσφέρει μια οικονομικά προσιτή λύση για τις οικογένειες που διατηρούν καλό προγραμματισμό στην καθημερινότητα τους και βρίσκονται στο σπίτι κατά τις μεσημεριανές ώρες. Saver Pass Flex: Σε αυτό το πακέτο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις μέρες και ώρες παράδοσης των παραγγελιών. To πακέτο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες προσφέροντας ευελιξία στον απαιτητικό τρόπο ζωής, δίνοντας την απόλυτη ελευθερία που οι ίδιοι επιθυμούν χωρίς περιορισμούς και χρονικά πλαίσια.

Τα νέα συνδρομητικά πακέτα προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα, αλλά και σημαντική ευκαιρία εξοικονόμησης χρημάτων από τα έξοδα αποστολής των παραγγελιών. Τα πακέτα Saver Pass Light και Saver Pass Flex προσφέρονται με διάρκεια 1 μηνός, 6 μηνών ή 12 μηνών + 1 επιπλέον μήνα δώρο. Ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει ο κάθε πελάτης, μπορεί να έχει όφελος έως και 62% στα μεταφορικά έξοδα σε σχέση με μεμονωμένες παραγγελίες, αλλά και να επωφεληθεί με προνόμια, όπως διπλάσιο χρόνο δέσμευσης της παράδοσης και μία έκπληξη με την παραγγελία την ημέρα των γενεθλίων του.

Παράλληλα, οι μεμονωμένες χρεώσεις μεταφορικών εξόδων και τα ελάχιστα όρια παραγγελιών στο mymarket.gr διατηρούνται και από τη Δευτέρα 04 Μαρτίου, διαμορφώνονται ως εξής:

Το ελάχιστο καλάθι για διανομή στο σπίτι αλλάζει και εξυπηρετεί παραγγελίες άνω των 40€.

Στα μεταφορικά έξοδα της μεμονωμένης διανομής στο σπίτι υπάρχει πλέον η επιλογή για διανομή με χρέωση 1.5€ ή 3€, ανάλογα την ημέρα και ώρα παραλαβής.

Για παραγγελίες άνω των 90€, η παράδοση στο σπίτι είναι ΔΩΡΕΑΝ .

. Για πελάτες που κάνουν μικρά καλάθια δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν σε My Click & Pick Speedy

Τα My market στέκονται δίπλα στον πελάτη, προσφέροντας διαρκώς καινοτόμες λύσεις και ευκολία στις αγορές, εξασφαλίζοντας μία ξεχωριστή online εμπειρία και πολλές επιλογές ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε νοικοκυριού!

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 245 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.