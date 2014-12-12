Σε αναζήτηση προπονητή αναμένεται να βρίσκεται πολύ σύντομα η ΑΕΛ, μετά την αποψινή βαριά εντός έδρας ήττα από τον Βόλο.

Ο Γιώργος Πετράκης αναμένεται ν' αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο των Θεσσαλών, με τη διοίκηση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες να αναζητεί ήδη το διάδοχο του Έλληνα τεχνικού.

Με το σφύριγμα της λήξης από το διαιτητή, Παπαπέτρου, οι οπαδοί των «βυσσινί» ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες κατά πάντων και φυσικά εναντίον του Πετράκη, από τον οποίο ζητούσαν να παραιτηθεί.

Οι παίκτες της ΑΕΛ, προεξέχοντος του Ουάρντα, κατευθύνθηκαν προς την κερκίδα και ζήτησαν συγνώμη από τους οπαδούς για το πολύ άσχημο αποτέλεσμα με τον Βόλο, με τον κόσμο να μη σταματά τις αποδοκιμασίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ