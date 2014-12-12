Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανακατασκευή πεζοδρομίων της οδού Ανθίμου Γαζή, καθώς ολοκληρώνονται στο τμήμα από Αθ.Διάκου ως Κουμουνδούρου (αριστερά) και θα συνεχιστούν στο τελευταίο τμήμα, από Αθ.Διάκου ως Γαληνού (δεξιά). Στο σημείο θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ηπείρου (από την οδό Καραθάνου έως την Ανθίμου Γαζή). Η Ηπείρου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στο σύνολό της κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων:

Την εβδομάδα αυτή ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην οδό Ανθίμου Γαζή (από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων).

Οι εργασίες θα συνεχιστούν στο τελευταίο τμήμα της οδού που αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Ανθίμου Γαζή (από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Γαληνού) στην δεξιά πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθ’ όλο το 24ωρο, στην οδό Ανθ. Γαζή (από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Γαληνού) στη ΔΕΞΙΑ πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, από αύριο, Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Ανθ.Γαζή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα:

Στην οδό Ηπείρου

Ανακοινώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, την εβδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ηπείρου (από την οδό Καραθάνου έως την Ανθίμου Γαζή).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης και τις επακόλουθες εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης η οδός Ηπείρου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στο σύνολό της κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι εργασίες στο τελευταίο τμήμα της οδού Ηπείρου (από την οδό Καραθάνου έως την οδό Τρικάλων) θα ξεκινήσουν μετά την Πρωτοχρονιά του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται στα πλαίσια του δημοτικού έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας”. Το έργο εντάσσεται στη Δράση «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0).

Είναι προϋπολογισμού 2.240.000,00 ευρώ (συν ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.