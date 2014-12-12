Τελευταία προθεσμία εγγραφών στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας
Λάρισα | 08 Σεπ 2025, 20:28
Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από την Πέμπτη 11-09-2025 έως και τη Δευτέρα 15-09-2025, θα λάβει χώρα η υποβολή εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2025-2026. Πέραν αυτής της προθεσμίας ουδεμία εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχουν όσοι/ες, για κάποιο λόγο, δεν μπόρεσαν εμπροθέσμως να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους.
Η εκπρόθεσμη αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Διευθυντή του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (μέχρι την Τρίτη 16-9-2025), προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά, προς έγκριση, στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.
Επισημαίνεται ότι το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Λάρισας στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Λυκείου (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της Λάρισας και εξυπηρετεί:
- Εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους αποκτώντας Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με του Γενικού Λυκείου) και ταυτόχρονα Πτυχίο Ειδικότητας,
- Αποφοίτους Γυμνασίου,Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Σ. (κάθε ηλικίας),
- Αποφοίτους Γενικού Λυκείου για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας),
- Αποφοίτους Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλης ή συναφούς ειδικότητας και απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου ταυτόχρονα,
- Άνεργους και
- Μητέρες ανηλίκων τέκνων μη εργαζόμενες.
Οι Ειδικότητες που λειτουργούν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας είναι:
1) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
2) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
3) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
4) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
5)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
6) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
7) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
8) Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης.
Στους σπουδαστές του 3ου ΕΠΑ.Λ. παρέχεται επίδομα ενοικίου, επιδότηση μετακίνησης και αναβολή στράτευσης.
Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι 3ετής.
Για όποιον έχει ήδη Απολυτήριο Λυκείου η φοίτηση είναι 2ετής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182,καθημερινάαπό 17.00΄ έως 21.00΄.