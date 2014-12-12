Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από την Πέμπτη 11-09-2025 έως και τη Δευτέρα 15-09-2025, θα λάβει χώρα η υποβολή εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2025-2026. Πέραν αυτής της προθεσμίας ουδεμία εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχουν όσοι/ες, για κάποιο λόγο, δεν μπόρεσαν εμπροθέσμως να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους.

Η εκπρόθεσμη αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Διευθυντή του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (μέχρι την Τρίτη 16-9-2025), προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά, προς έγκριση, στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Επισημαίνεται ότι το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Λάρισας στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Λυκείου (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της Λάρισας και εξυπηρετεί:

Εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους αποκτώντας Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με του Γενικού Λυκείου) και ταυτόχρονα Πτυχίο Ειδικότητας,

Αποφοίτους Γυμνασίου,Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Σ. (κάθε ηλικίας),

Αποφοίτους Γενικού Λυκείου για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας),

Αποφοίτους Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλης ή συναφούς ειδικότητας και απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου ταυτόχρονα,

Άνεργους και

Μητέρες ανηλίκων τέκνων μη εργαζόμενες.

Οι Ειδικότητες που λειτουργούν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας είναι:

1) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

2) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

3) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

4) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

5)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

6) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

7) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

8) Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης.

Στους σπουδαστές του 3ου ΕΠΑ.Λ. παρέχεται επίδομα ενοικίου, επιδότηση μετακίνησης και αναβολή στράτευσης.

Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι 3ετής.

Για όποιον έχει ήδη Απολυτήριο Λυκείου η φοίτηση είναι 2ετής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182,καθημερινάαπό 17.00΄ έως 21.00΄.