Η παράσταση της Καλοκαιρινής Σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι», η κλασική κωμωδία του William Shakespeare σε μετάφραση του Κώστα Καρθαίου, σκηνοθεσία της Ελένης Μποζά, ύστερα από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περιοδεία στην Βόρεια Ελλάδα όπου το κοινό την αγκάλιασε θερμά, επιστρέφει ξανά στην έδρα της για να χαρίσει γέλιο και συγκίνηση στο κοινό της Θεσσαλίας.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Παρασκευή 29/8/2025 Βόλος, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Μελίνα Μερκούρη» στις 21:00

Κυριακή 31/8/2025 Τρίκαλα, Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στο Φρούριο στις 21:00

και τρεις τελευταίες παραστάσεις Τετάρτη 3/9/2025, Πέμπτη 4/9/2025 και Παρασκευή 5/9/2025 στο Β’ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ στις 21:00

Λίγα λόγια για το έργο…

Ένας θίασος περιπλανώμενων θεατρίνων ζωντανεύει επί σκηνής τη ρομαντική κωμωδία του William Shakespeare, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο θέατρο και την κοινωνική πραγματικότητα. Το ευρηματικό «θέατρο εν θεάτρω» διαπερνά τη δομή του έργου, θολώνοντας τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και τη ζωή, τον κοινωνικοπολιτικό και τον θεατρικό ρόλο του ανθρώπου, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα.

Εμπνευσμένη από αυτό το σαιξπηρικό τέχνασμα, η σκηνοθέτρια Ελένη Μποζά συγκροτεί ένα σύγχρονο μπουλούκι: έναν θίασο που ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, από «πατρίδα σε πατρίδα», κουβαλώντας την παράδοση της περιπλάνησης στο σήμερα. Έναν θίασο που κινείται όχι μόνο στον χώρο αλλά και στον χρόνο — φτάνοντας στον 21ο αιώνα για να αφηγηθεί, με χιούμορ και θεατρικότητα, διαχρονικές ιστορίες ανθρώπινων σχέσεων.

Την σκηνοθεσία της παράστασης επιμελήθηκε η Ελένη Μποζά, τη δραματουργική επεξεργασία- διασκευή η Ελένης Μποζά & η Ειρήνη Γκότση, τη μουσική σύνθεση ο Γιώργος Ανδρέου, τα σκηνικά/κοστούμια η Ελένη Στρούλια και οι φωτισμοί η Μελίνα Μάσχα.

Μέσα από το γέλιο, τη σάτιρα και την ανατροπή, η παράσταση γίνεται σχόλιο πάνω στην αέναη ανθρώπινη προσπάθεια να περάσουμε από μια εποχή καταναγκασμού προς έναν κόσμο ελευθερίας από τις κοινωνικές επιταγές στην προσωπική επιλογή, από την επιβολή στην επιθυμία.

Αυτό θα γίνει, και πρέπει να γίνει με πολλή τέχνη, αγαπητοί μου κύριοι. Θα είναι μια ωραία διασκέδαση για εμάς αν γίνει με την διάκριση που πρέπει.

~ William Shakespeare, Πρόλογος στο “Ημέρωμα της Στρίγγλας”

Η παράσταση αγγίζει διαχρονικά ζητήματα, με επίκεντρο τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.

Ο Μπατίστα, πατέρας της Κατερίνας και της Μπιάνκα, έρχεται αντιμέτωπος με τις κοινωνικές νόρμες και τις οικογενειακές ισορροπίες. Η Κατερίνα, η μεγαλύτερη, είναι μια δυναμική, πεισματάρα και ανεξάρτητη γυναίκα που αρνείται να υποταχθεί στους κανόνες της εποχής και να δεχθεί τους γάμους που της προτείνονται.

Η ανατροπή έρχεται με την άφιξη του Πετρούκιου, ενός νεαρού αριστοκράτη που αναλαμβάνει να καταφέρει το ακατόρθωτο: να «δαμάσει» το ανυπότακτο πνεύμα της Κατερίνας. Αυτό που ακολουθεί είναι μια ευφυής και ξεκαρδιστική αναμέτρηση χαρακτήρων και ιδεών, που διατρέχει τα όρια μεταξύ έρωτα, εξουσίας και ελευθερίας, με τελικό αποτέλεσμα μια αληθινή ιστορία αγάπης.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ένα μπουλούκι θεατρίνων διασχίζει τον χρόνο έχοντας για ρεπερτόριο τα έργα του Σαίξπηρ… Προσγειώνεται στον εικοστό πρώτο αιώνα επιλέγοντας να ερμηνεύσει για μια ακόμα φορά την «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι»… θα μπορούσε το συγκεκριμένο έργο να αφορά στην σημερινή εποχή; Το ανθρώπινο είδος συνεχίζει να σκέφτεται, να δρα και να ερωτεύεται ακόμα με όρους ιδιοκτησίας; Ή έχει αρχίσει επιτέλους να αναζητά ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για τα σημαντικά της ζωής; Οι θεατρίνοι μας φαίνεται να πιστεύουν πως ακόμα και τώρα- ακόμα και με τις ρωγμές της, η πατριαρχία καλά κρατεί… Και σκοπεύουν να μας το καταδείξουν με τον μόνο τρόπο που ξέρουν καλά… το γέλιο. Γιατί το γέλιο λυτρώνει. Καθρεφτίζει με αθωότητα το φαινόμενο της ζωής και ταυτόχρονα γδέρνει τις ψυχές…

Μέσα στην καθηλωτική αγριότητα της εποχής, η κωμωδία προσφέρει όχι την εκτόνωση του θυμού αλλά την δημιουργική του χρήση. Ταυτιζόμαστε για να μπορούμε να συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε και να πράττουμε .Έστω και λίγο. Έστω και λίγο παραπάνω. Με λίγη παραπάνω ενσυναίσθηση για τον Άλλον… τον διαφορετικό, τον ξένο… Άλλωστε όλοι προσπαθούμε να ορίσουμε από την αρχή την ταυτότητα μας…

Το μπουλούκι μας λοιπόν, με τραγούδι και γέλιο θα βγάλει στην φόρα την σκοτεινή μας πλευρά για να την ξορκίσουμε! Και η Κατερίνα, η «στρίγγλα», θα συνεχίσει να περιφέρεται μέσα στους αιώνες, όχι για να γίνει «αρνάκι» αλλά για να μας υπενθυμίζει ότι οφείλουμε να προσπαθούμε λίγο περισσότερο να κατανοήσουμε τον Άλλον, τον διαφορετικό και να αφεθούμε έτσι στην γοητεία του…

Ελένη Μποζά

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: William Shakespeare

Μετάφραση: Κώστας Καρθαίος

Σκηνοθεσία: Ελένη Μποζά

Διασκευή – Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Μποζά, Ειρήνη Γκότση

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Ανδρέου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάνος Δαμασκηνός

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Κορδελάς, Αντώνης Κυριακάκης, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Δημήτρης Όντος, Βάνα Σλέιμαν, Δημήτρης Τσικούρας, Χάρης Φλέουρας

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Φώτα -Ήχος: Γιώργος Γκόλαντας – Ρωμανός Αλέμης

Διάρκεια παράστασης: 110 λεπτά

Ισχύουν εισιτήρια του ΟΓΑ

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 15€, προπώληση 12€, μειωμένο 10€ (ΑΜΕΑ, ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων, άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό, ομαδικό άνω των οχτώ ατόμων )

Πληροφορίες:

Τηλ. 2410-621209 από Δευτέρα έως Παρασκευή (9π.μ.-2μ.μ.)

Οδηγίες κρατήσεων – προπώληση εισιτηρίων: 2410-533417 & 6980493082

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-striggla-pou-egine-arnaki-1

Site: www.thessaliko-theatre.gr

Email: thessalikotheatro1983@gmail.com

Κοινωνικά Μέσα: Facebook page και Instagram page

https://www.youtube.com/watch?v=n8tzwHHmc04

Χορηγοί επικοινωνίας:

kosmoslarissa.gr, Τι Νέα Λάρισα; ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, FormediaTV, TRT, radioTRT, Εφημερίδα Ελευθερία, Θεσσαλικές επιλογές, larissanet Εφημερίδα, Larissanet.gr, Larissapress.gr, Formediaradio 99,8, OnLarissa.gr, Paidis.com, λαρισινά, larissorama.gr, TheNewspaper.gr, Ραδιοφωνική Λέσχη(Τρικάλων)97,6, Thelarissapaper.gr, ράδιοΤύρναβοςfm103,8, Ραδιόφωνο 99,4 Πόλις, elassona88,4.gr, iLarissa.gr, Larissa DeeJay 95,7, Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας 93,6, Musica Radio, Tirnavos Press, CAMPOS 97,8, larissaevents.gr, CityKidsGuide, choraagia.gr The performART Larissa, cultureandart.gr