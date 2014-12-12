" Ως ημέρα ορόσημο" χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου την σημερινή.

Όπως αναφέρει "μετά από 65 χρόνια η κρεμαστή γέφυρα της κοιλάδας των Τεμπών" θα γκρεμιστεί, μετά τις ζημιές που υπέστη από τις πλημμύρες του 2023, και στη θέση της θα κατασκευαστεί μια νέα.

H ανακοίνωση της Μητρόπολης

"Μετά από 65 χρόνια κατά τα οποία η κρεμαστή γέφυρα της κοιλάδας των Τεμπών στεκόταν αγέρωχη και εξυπηρετούσε τη διάβαση των προσκυνητών προς το σεπτό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, ήρθε η ώρα της καθαίρεσης της. Από τη δεκαετία του ’60 εξυπηρετούσε τις ανάγκες διάβασης του ποταμού Πηνειού, εκεί όπου πριν η μετάβαση στην αντίπερα όχθη γινόταν με μικρές βάρκες.

Η γέφυρα, η οποία στην εποχή της χαρακτηρίστηκε ως θαύμα της μηχανικής και σηματοδότησε την μετάβαση της χώρας στην εποχή της τεχνολογίας και της εξέλιξης, μετά από περιόδους έντονων ιστορικών γεγονότων, καταστροφών και δυσπραγίας, ολοκλήρωσε σήμερα την αποστολή της.

Δύο χρόνια μετά την καταστροφική πλημμύρα του Daniel, που τόσο σημάδεψε τη Θεσσαλία και άφησε την κρεμαστή γέφυρα των Τεμπών να κρέμεται κατεστραμμένη, ήλθε η ώρα για το επόμενο βήμα.

Καθαιρώντας την παλιά γέφυρα, γίνεται η αρχή για την κατασκευή της καινούργιας, η εποχή της οποίας ελπίζουμε να είναι εξίσου καλή, αν όχι και καλύτερη, από αυτήν την οποία πρόκειται να αντικαταστήσει.

Για όλους εμάς που διαβήκαμε το κατάστρωμα της παλιάς γέφυρας, είτε κρατώντας το χέρι των γονιών μας, είτε με φίλους, είτε και μόνοι μας. Για όλους όσοι πάτησαν τη γέφυρα είτε με βήματα τρεμάμενα γεμάτοι κατάνυξη, είτε με βήματα χαράς γεμάτοι προσδοκία, είτε για να τιμήσουμε την Αγία, είτε για να χαρούμε τη φύση, η παλιά γέφυρα που από μόνο του το πέρασμα της ήταν σημαντικό στοιχείο της επίσκεψης μας στον χώρο, θα συνοδεύει πια τις αναμνήσεις μας και τα βιώματα μας.

Η σημερινή μέρα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, είναι ορόσημο καθώς αυτό που χαρακτήριζε τον χώρο έφυγε κι έρχεται αυτό που προσδοκούμε. Με το καλό…"