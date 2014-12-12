Απο σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τις χρεώσεις τραπεζών και παρόχων στις αναλήψεις από ΑΤΜ. Με αφορμή τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά την πώληση δικτύου περίπου 850 ΑΤΜ της Πειραιώς στην εταιρεία Cashflex (μετοχική σύνθεση: 80% Printec και 20% Πειραιώς), ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε στις 21 Ιουλίου την κατάργηση των χρεώσεων για αναλήψεις από τραπεζικά ΑΤΜ και τη θέσπιση εθνικού πλαφόν για τους υπόλοιπους παρόχους. Είκοσι ημέρες μετά, ήρθε η ώρα της εφαρμογής των μέτρων, αφού τράπεζες και ΔΙΑΣ άλλαξαν τα συστήματά τους στο μεσοδιάστημα. «Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι σημαντικές αλλαγές είναι επί της ουσίας τρεις: Μηδενική χρέωση στις αναλήψεις από ΑΤΜ τραπεζών. Αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού που επέφεραν χρέωση που μέχρι σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 2-5 ευρώ συνήθως, θα γίνονται πλέον δωρεάν. Δηλαδή, ο πελάτης της τράπεζας Χ θα μπορεί από Δευτέρα να «τραβήξει» τα χρήματά του από το ΑΤΜ οποιασδήποτε άλλης τράπεζας που συμμετέχει στα συστήματα της ΔΙΑΣ χωρίς καμία χρέωση, σαν να πρόκειται για τη δική του τράπεζα. Οι τράπεζες που συμμετέχουν σήμερα στη ΔΙΑΣ και έχουν ΑΤΜ στη χώρα είναι οι εξής: Eurobank, Eθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, CrediaBank (πρώην Attica Bank), Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Οι αναλήψεις από μη τραπεζικά ΑΤΜ θα έχουν μέγιστη χρέωση 1,50 ευρώ. Αυτή η ρύθμιση αφορά τα ΑΤΜ παρόχων όπως είναι η Euronet και η Cashflex. Ωστόσο, λόγω της μετοχικής σχέσης της Cashflex με την Πειραιώς, οι αναλήψεις με κάρτες της συγκεκριμένης τράπεζας θα είναι δωρεάν στα ΑΤΜ της νεοσυσταθείσας εταιρείας. Επιπλέον, η CrediaBank έχει συμφωνήσει με την Euronet για μηδενικές χρεώσεις στα περίπου 2.400 ΑΤΜ της εταιρείας για τους πελάτες της εν λόγω τράπεζας (πρώην πελάτες Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας). Εξάλλου, σε δημοτικές κοινότητες με μόνο ένα ΑΤΜ, είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε ανήκει σε τρίτο πάροχο, οι αναλήψεις θα γίνονται χωρίς χρέωση. Αυτό ισχύει ήδη από τον Ιανουάριο για τα τραπεζικά ΑΤΜ, πλέον επεκτείνεται και στους τρίτους παρόχους. Μηδενική χρέωση για ερώτηση υπολοίπου σε οποιοδήποτε ΑΤΜ. Η ερώτηση υπολοίπου θα γίνεται δωρεάν σε όλα τα ΑΤΜ τραπεζών ή τρίτων παρόχων, ανεξάρτητα από την τράπεζα του εκάστοτε πελάτη. Επιπρόσθετα, θεσμοθετείται καθολική χρέωση 0,50 ευρώ για μεταφορές χρημάτων έως 5.000 ευρώ μέσω ψηφιακών καναλιών (mobile banking, web banking, internet banking).

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr