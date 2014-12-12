Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος για το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής που φιλοδοξεί να μετατρέψει ανενεργά ακίνητα του Δημοσίου σε προσιτές κατοικίες μέσω συνεργασιών με ιδιώτες οι οποίοι, χωρίς επιβάρυνση του κράτους, θα αναλάβουν την κατασκευή ή ανακαίνιση ακινήτων, παραχωρώντας το 30% αυτών με κοινωνικά κριτήρια.

Ο πρώτος διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του 2025 και οι πρώτες κατοικίες αναμένονται το 2026. Το πρόγραμμα αφορά και τη Λάρισα καθώς κρατικά ανεκμετάλευτα ακίνητα που βρίσκονται περιξ της πόλης περιλαμβάνονται μεταξύ των δέκα πανελλαδικά που θα αξιοποιηθούν. Πρόκειται για οικόπεδα εντός σχεδίου, συνολικής έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων. Ένα από αυτά τα οικόπεδα βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Θωμά, και παλαιότερα ήταν χαρακτηρισμένο για την ανέγερση εργατικών κατοικιών του πρώην ΟΕΚ (ΔΥΠΑ).

Οι κατοικίες θα ενοικιάζονται σε νέους, νέα ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες με ανώτατο μίσθωμα που θα καθορίζεται από το υπουργείο. Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται μέσω ΟΠΕΚΑ, με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ έπειτα από δέκα χρόνια συνεπούς μίσθωσης θα μπορούν να αποκτήσουν την κατοικία με συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς κόστος κτηματολογίου.

Παράλληλα, συστήνεται Γενική Διεύθυνση Στεγαστικής Πολιτικής και ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει όλα τα προγράμματα στέγασης και τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Κώστας Τόλης, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)