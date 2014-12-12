Τέμπη: Αγκάλιασε γυναίκα και της έκλεψε τον σταυρό
Αστυνομικά | 29 Αυγ 2025, 11:56
Από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, γυναίκας και άνδρα.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 11-07-2025 το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, η δράστιδα αφαίρεσε από το λαιμό γυναίκας, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, 1 ασημένια αλυσίδα μαζί με ασημένιο σταυρό.
Ακολούθως, επιβιβάστηκε σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, όπου την ανέμενε ο συνεργός της και τράπηκαν σε φυγή
