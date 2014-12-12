Από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, γυναίκας και άνδρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 11-07-2025 το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, η δράστιδα αφαίρεσε από το λαιμό γυναίκας, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, 1 ασημένια αλυσίδα μαζί με ασημένιο σταυρό.

Ακολούθως, επιβιβάστηκε σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, όπου την ανέμενε ο συνεργός της και τράπηκαν σε φυγή