Το δικαστήριο δέχτηκε την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά αποφάσισε την αναβολή της δίκης των ελεγκτών της σύμβασης «717» για τις 3 Μαρτίου 2026, προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το ελληνικό Δημόσιο.

«Από τη στιγμή που παρίσταται για το έλασσον, πρέπει να παρασταθεί και για το μείζον», ανέφερε ο πρόεδρος της έδρας.

«Όχι» από την εισαγγελέα

Νωρίτερα, την αποβολή των συγγενών των θυμάτων από την υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

«Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στο πλαίσιο της διερεύνησης για την εκτέλεση σύμβασης 717 κλήθηκαν ως επιθεωρητές να συντάξουν σχετική έκθεση. Οι κατηγορούμενοι κατέληξαν σε πόρισμα που δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους. Αυτός που είναι παθών στη δίκη, είναι το Δημόσιο. Πλήττεται το κύρος των υπηρεσιών του Δημοσίου. Για να γίνει δεκτή η παράσταση των συγγενών των θυμάτων θα πρέπει να αποδειχθεί η άμεση ζημία των προσώπων αυτών», είπε η εισαγγελέας.

Όπως εξήγησε, «από τις δηλώσεις όσων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας αποδείχθηκε ότι αντικείμενο της κύριας δίκης των Τεμπών… κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική η επίμαχη έκθεση ελέγχου. Για να διερευνηθεί εάν οι καθυστερήσεις εκτελέσεις της δημόσιας σύμβασης συνδέονται αιτιωδώς με το δυστύχημα των Τεμπών. Το δυστύχημα δηλαδή θα διερευνηθεί αν οφείλεται στην καθυστέρηση εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης».

Κλείνοντας την αγόρευσή της, υποστήριξε πως κατά την κρίση της «δεν νοείται άμεση ζημιά των προσώπων που ζήτησαν να παραστούν ως υποστήριξη της κατηγορίας. Τυχόν κακοτεχνίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο που πιθανόν οφείλονται σε καθυστερήσεις εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης δεν είναι αντικείμενο αυτής της δίκης. Προτείνω την αποβολή από την υποστήριξη κατηγορίας».

Ενταση

Κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών των συνηγόρων, συγγενής θύματος των Τεμπών εκνευρίστηκε με την τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας «ντροπή σας». Ο πρόεδρος ζήτησε να βγει εκτός δικαστικής αίθουσας γιατί «εδώ διεξάγεται δίκη». «Να τη χαίρεστε!» σχολίασε ο Αντώνης Ψαρόπουλος που ακολούθησε τον έτερο συγγενή θύματος εκτός της δικαστικής αίθουσας.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα υποστήριξης κατηγορίας, ενώ κατά τη διάρκεια της διακοπής υπήρξε νέα ένταση με τον Αντώνη Ψαρόπουλο να μπαίνει ξανά στην αίθουσα και απευθυνόμενος στο συνήγορο των κατηγορουμένων είπε: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».

