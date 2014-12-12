Κατατέθηκε η πρόταση 996 σελίδων του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας για τους κατηγορουμένους της δίκης των Τεμπών.



Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του για τα Τέμπη στην Πρόεδρο Εφετών και την απέστειλε στους διαδίκους.

Παρέλαβε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων, μελέτησε την υπόθεση και συνέταξε την πρότασή του. Πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση του κ. Τσόγκα είναι παρόμοια με του Εφέτη Ανακριτή.



Πλέον ανοίγει ο δρόμος για ορισμό της δίκης η οποία, σύμφωνα με το protothema.gr, αναμένεται να οριστεί πριν από τη συμπλήρωση της τρίτης επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.