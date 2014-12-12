Εξακριβώθηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας "σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -3- ημεδαπών, εκ των οποίων μία γυναίκα και δύο άνδρες, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης.

Ειδικότερα, οι δράστες, τουλάχιστον από την 10-07-2025, οργανώθηκαν μεταξύ τους, με σκοπό τη διάπραξη απατών, προς πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους, ενεργώντας με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, αφού εντόπιζαν ηλικιωμένα άτομα, οι δύο εξ αυτών, άνδρας και γυναίκα, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους και τους συστήνονταν ως λογιστές ή γνωστοί συγγενικών τους προσώπων ή ακόμα και τραπεζικό στέλεχος.

Στη συνέχεια, παρουσιάζοντας εν γνώσει τους ψευδή γεγονότα ως αληθινά, είτε με το πρόσχημα επιστροφής χρημάτων-φόρου, είτε προς διευκόλυνση τραπεζικής συναλλαγής, έπειθαν τις παθούσες και αποσπούσαν από αυτές –κατά περίπτωση- χρήματα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες μετά των κωδικών τους.

Πιο αναλυτικά, απογευματινές ώρες της 17-07-2025, η δράστιδα και ένας εκ των ανδρών δραστών, μετέβησαν σε οικία ηλικιωμένης ημεδαπής σε περιοχή του Δήμου Τεμπών και με την προαναφερόμενη μεθοδολογία («δήθεν» επιστροφή χρημάτων από την εφορία), της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των -2.100- ευρώ και κοσμήματα-τιμαλφή. Ακολούθως, διέφυγαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ενώ ο έτερος συνεργός τους ήταν επιβιβαζόμενος σε άλλο όχημα και κατόπτευε τις κινήσεις τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, με τη συνδρομή των αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλκίδας, οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από 10-07-2025 έως 16-07-2025, με τους προαναφερόμενους τρόπους, προέβησαν στη διάπραξη ακόμη -3- περιπτώσεων απατών σε βάρος ηλικιωμένων ημεδαπών γυναικών.

Συγκεκριμένα, οι δύο διαπράχθηκαν σε περιοχές της Αττικής και η μία σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων, αποσπώντας, κατά περίπτωση, -2.100- ευρώ, κοσμήματα- τιμαλφή και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησαν αναλήψεις ποσών συνολικού ύψους -1.100- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως."