Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι στην εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων για την τραγωδία στα Τέμπη δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πυρόσφαιρα, τα έλαια σιλικόνης και τα υπερπροβεβλημένα πορίσματα των κ.κ Καρώνη και Πασπαλά, όπως αποκαλύπτει το in.gr.

Μετά από 30 μήνες ερευνών οι δικαστικές αρχές στην παραπεμπτική εισήγηση τους για 36 κατηγορούμενους, που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν πέντε βαριά αδικήματα για τους 57 θανάτους της τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023, προχωρούν μόνο σε μια εξαιρετικά μικρή και γενικόλογη αναφορά περί «παραμόρφωσης» των μηχανών για το κρίσιμο ζήτημα της φονικής έκρηξης για την οποία έχουν κατατεθεί 20 πορίσματα πραγματογνωμόνων. Μάλιστα, για δύο από αυτά είχε υποστηριχθεί από κυβερνητικής πλευράς, ότι «κατέρριπταν οριστικά τις θεωρίες συνωμοσίας για ύποπτο φορτίο του τραίνου κι ανεδείκνυαν ότι η έκρηξη σχετίζεται με τα (σ.σ. βραδυφλεγή) έλαια σιλικόνης».

Όπως σημειώνεται λοιπόν στην εισαγγελική πρόταση «υπήρξε σφοδρή μετωπική σύγκρουση των δύο τραίνων και προκληθείσα εξ αυτής βίαια παραμόρφωση των μαζών των εμπροσθίων μερών τους, όπου και οι μηχανές των αμαξοστοιχιών και την συνέπεια αυτής προκληθείσα ισχυρή ανάφλεξη σε συνδυασμό με τις προκληθείσες ηλεκτρικές εκκενώσεις να προκληθεί πυρκαγιά με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατος 57 ανθρώπων…».

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, νομικοί και πραγματογνώμονες τους οποίους επικαλείται, θεωρούν ότι αυτή η λιτή… αποστασιοποιημένη αναφορά για την «πυρόσφαιρα» (σ.σ. χωρίς καν να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη) σχετίζεται και με τα αντιφατικά στοιχεία των πορισμάτων εκ των οποίων ένα του ΕΜΠ και ενός πραγματογνώμονα που εμφανίσθηκε οικειοθελώς. Δύο πορίσματα που είχαν υιοθετήσει διαδοχικά οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας.

Χωρίς να απαντάται το κρίσιμο ερώτημα, ότι αν δεν υπήρχε η αυτόβουλη εμφάνιση του δεύτερου πραγματογνώμονα, τι θα έπρατταν σχετικά οι δικαστικοί ερευνητές της υπόθεσης. Τα πορίσματα αυτά απέδιδαν το «πύρινο μανιτάρι» και σε εσωτερικές εκρήξεις στους έμφορτους με έλαια σιλικόνης μετασχηματιστές ή στους εναλλάκτες των δύο τραίνων, οι οποίοι όμως ήταν –σύμφωνα με ντοκουμέντα που παρουσιάσθηκαν- ανέπαφοι στην περιοχή Κουλούρι της Λάρισας. Με τους δικαστικούς λειτουργούς να απορρίπτουν τα αιτήματα συγγενών να εξεταστούν οι συγκεκριμένες συσκευές–συστήματα των τραίνων, για να καταρριφθούν, όπως σημείωναν, τα αναφερόμενα σε αυτά τα δύο πορίσματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι λίγες ημέρες προ της συγκεκριμένης ασαφούς αναφοράς στην εισαγγελική πρόταση, οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας μιλούσαν ρητά για συσχετισμό της έκρηξης με «εκνέφωμα – αερόλυμα ελαίων σιλικόνης», κάτι το οποίο αφαιρέθηκε τώρα.