Τέσσερα δείγματα μεταλλικών αντικειμένων από το σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών, εστάλησαν από γονείς και συγγενείς των θυμάτων και θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Manchester, Cambridge και σε άλλα 2 για να διενεργηθούν μεταλλογραφικοί έλεγχοι GDOES και SIMS.

Ο Χρήστος Ροδόπουλος, τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών του Χρήστου Τηλκερίδη και του Παύλου Ασλανίδη, εξηγεί γιατί θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι:

«Όταν τα μέταλλα είναι σε κατάσταση τήξης απορροφούν όλα τα συστατικά από το περιβάλλον που βρίσκονται είτε οργανικά είτε ανόργανα. Κατά την πήξη του μετάλλου τα συστατικά αυτά εγκλωβίζονται στο εσωτερικό τους και ανιχνεύονται ακόμα και μετά από 100αδες χρόνια.

Μάλιστα τα αποτελέσματα έχουν ήδη κινήσει το ενδιαφέρον των SIEMENS / BAYER που κατηγορούνται ως υπεύθυνες για την απανθράκωση κάποιων θυμάτων.

Τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούν άδεια εκταφής ενώ τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι 1000% ακριβή».

Παράλληλα, τόσο ο Χρήστος Τηλκερίδης, όσο και ο Παύλος Ασλανίδης, με δήλωση – γνωστοποίηση τους προς το Συμβούλιο Εφετών Λάρισα, αιτούνται την διενέργεια μεταλλογραφικών ελέγχων, α) στα ελάσματα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, β) στο βαγόνι του κυλικείου και γ) στο βαγόνι Νο 2 της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Γιάννης Παναγιωτακόπουλος (zougla.gr)