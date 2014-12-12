Αίτημα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου υπέβαλε ο Παύλος Ασλανίδης για την εκταφή και τη διενέργεια όλων των αναγκαίων βιοχημικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου του γιου του, Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.



Ο Παύλος Ασλανίδης μετά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών με βάση την οποία κρίθηκε ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες επαναφέρει το αίτημα, αναμένοντας νέα κρίση της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη είχε υποβάλει αίτημα για εκταφή και ταυτοποίηση «ορφανών» τεμαχίων που ετάφησαν στον τάφο του παιδιού του, στην δικαστική λειτουργό που διαβιβάστηκε η δικογραφία μετά στην πρόταση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.



Έτσι, εν όψει του προσδιορισμού της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ο κ. Μαντζουράνης επανέφερε το αίτημα του εντολέα του στην αρμόδια εισαγγελέα, που έχει ήδη δώσει παραγγελία για εκταφή του γιου του, Πάνου Ρούτσι προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του θύματος.



Αναλυτικότερα, ο Παύλος Ασλανίδης ζητά από την εισαγγελική λειτουργό «να παραγγείλετε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή των τεμαχίων της σορού του πολυαγαπημένου μου υιού Δημήτρη, και τη διενέργεια επ' αυτών όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε το θάνατο του, αλλά και να ταυτοποιηθούν 5 "ορφανά" τεμάχια που δεν συνοδεύονται από Έκθεση Ταυτοποίησης (DNS) και ερρίφθησαν στο φέρετρο του γιου μου».

protothema.gr