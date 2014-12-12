Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), δεν εντοπίστηκαν ίχνη καύσης ή έκρηξης στη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, διαψεύδοντας οριστικά τις θεωρίες περί εκρηκτικού φορτίου. Οι αλλοιώσεις στο βαγόνι αποδίδονται αποκλειστικά στη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο συνωμοσιολογίας και δίνοντας σαφές πλαίσιο για την απόδοση ευθυνών στην υπόθεση.

Σαφείς απαντήσεις στα σενάρια που κυκλοφορούσαν επί μήνες σχετικά με την ύπαρξη «πυρόσφαιρας» και εκρηκτικού φορτίου στην τραγωδία των Τεμπών δίνει το πολυσέλιδο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η έκθεση, που παραδόθηκε στον εφέτη-ανακριτή, αποκλείει κάθε ενδεχόμενο έκρηξης ή φωτιάς στην ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, βάζοντας τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας.

Τα ευρήματα της ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με το πόρισμα, η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας έφερε στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση, αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη καύσης ούτε αλλοιώσεις που να παραπέμπουν σε φωτιά ή έκρηξη. Στο εσωτερικό της καμπίνας δεν καταγράφηκαν επίσης σημάδια καύσης.

Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενες εκθέσεις τεχνικών συμβούλων, αλλά και με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο μεταφοράς παράνομου εκρηκτικού φορτίου στο πίσω μέρος της καμπίνας.

Η ανακριτική διαδικασία και οι εκκρεμότητες

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, εκκρεμεί πλέον μόνο η ολοκλήρωση των αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, ώστε να ολοκληρωθεί η φάση της ανάκρισης.

Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο που θα συγκροτηθεί το επόμενο διάστημα θα αποφανθεί για τις ευθύνες των πρώην Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και για το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Οι πραγματογνωμοσύνες στο Κουλούρι

Τον περασμένο Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας και δικαστικούς πραγματογνώμονες επισκέφθηκαν το Κουλούρι, προκειμένου να εξετάσουν το σενάριο ύπαρξης εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα.

Έξι μήνες μετά, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: καμία ένδειξη καύσης δεν βρέθηκε. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει και καθηγητής μεταλλειολόγος-μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος πιστοποίησε ότι οι αλλοιώσεις στο μεταλλικό σώμα ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της σφοδρότητας της σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Τι σημαίνει το πόρισμα

Η έκθεση της ΔΑΕΕ αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάκριση, καθώς καταρρίπτει οριστικά τις φήμες περί εκρηκτικών. Με τον τρόπο αυτό, η έρευνα επιστρέφει στο αρχικό της επίκεντρο: τις ευθύνες και τις παραλείψεις στο σύστημα σιδηροδρομικής ασφάλειας, που οδήγησαν στη μεγαλύτερη τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων.

