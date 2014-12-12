Τη δυσαρέσκειά της για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εκφράζει εκ νέου η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, και πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023.

Η κ. Καρυστιανού, μέσω μίας αιχμηρής τοποθέτησης στα social media καταγγέλλει ενέργειες που –όπως υποστηρίζει– υπονομεύουν την έννοια της δικαιοσύνης. Η αντίδρασή της έρχεται στον απόηχο της εισαγγελικής πρότασης 996 σελίδων από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τους κατηγορούμενους στην υπόθεση, γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων.

«Πλέον δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα»

«Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο: ότι πλέον δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Ο Αντεισαγγελέας Εφετών μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κ. Καρυστιανού υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Μάρτιο του 2025, η ίδια μαζί με δύο ακόμη συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει αίτημα προς την κα Αποστολάκη, Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ζητώντας να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ανακριτικής διαδικασίας. Ωστόσο, την επομένη της κατάθεσης του αιτήματος, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα Αδειλίνη, αποφάσισε να αφαιρέσει την επίμαχη εποπτεία από την κα Αποστολάκη και να την αναθέσει στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα.

Ο τελευταίος, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια, ανέλαβε τη μελέτη του ανακριτικού υλικού –μιας δικογραφίας 60.000 σελίδων– και προχώρησε στη σύνταξη πρότασης σχεδόν 1.000 σελίδων μέσα σε μόλις επτά ημέρες. Όλα αυτά, πριν ακόμα κατατεθεί από την πλευρά των συνηγόρων το υπόμνημα διαμαρτυρίας για την επίσπευση της ολοκλήρωσης της ανάκρισης, στις 29 Αυγούστου — ημέρα κατά την οποία εστάλη και το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους που αναφέρει την παρουσία ξυλολίου και υδρογονανθράκων.

Η Καρυστιανού κάνει λόγο για «σοβαρά ερωτήματα» που ανακύπτουν σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας και απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους δικαστικούς και νομικούς θεσμούς να τοποθετηθούν. Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν! Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!», σημειώνει.

Όσα αναφέρει στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα….Πριν κάποιους μήνες στις 17.03.2025 καταθέσαμε τρεις συγγενείς στην κα. Αποστολάκη, η οποία ως Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας είχε την εποπτεία όλης της ανάκρισης στη Λάρισα και της οποίας ο γιός βρέθηκε νεκρός τον Φεβρουάριο του 2025, ΑΙΤΗΜΑ για να ασκήσει τις εξουσίες της ως Επόπτρια στην Ανάκριση της δικογραφίας των Τεμπών. 18.03.2025, δηλαδή την άλλη ημέρα, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη της αφαίρεσε την εποπτεία της ανάκρισης ειδικά και μόνο για τη δικογραφία των Τεμπών!

Της αφαίρεσε την εποπτεία στοχευμένης δικογραφίας και την ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα. Στον Αντεισαγγελέα Εφετών ο οποίος μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων!

Μέσα σε 7 μέρες!

Ο εισαγγελέας κ. Τσόγκας, που πληροφορίες τον θέλουν κολλητό φίλο του κ. Β. Φλωρίδη αδελφού του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έγραψε άρθρο την Κυριακή, στην Καθημερινή ζητώντας την αυτεπάγγελτη άσκηση διώξεων κατά συγγενών που ασκούν κριτική ή μηνύουν τους δικαστές και εισαγγελείς, πήρε στα χέρια του την υπόθεση, αν και χαμηλότερης βαθμίδας, μετά την απομάκρυνση της κα. Αποστολάκη, προφανώς επειδή έχει χαρίσματα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες!! Ο κ. Τσόγκας λοιπόν δικαίωσε την επιλογή Αδειλίνη.

Ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο, έστειλε σήμερα πρωί πρωί ώρα 08.00 την εισαγγελική πρόταση ΠΡΙΝ καταθέσουν το Υπόμνημα Διαμαρτυρίας οι δικηγόροι για την εσπευσμένη άρον άρον περάτωση της ανάκρισης, στις 29.08, την ίδια δηλαδή ημέρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους έστειλε το Πόρισμα για ύπαρξη ξυλολίου και υδρογοναθράκων!

Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν! Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!

