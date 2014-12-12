Συνελήφθησαν, χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, 2 αλλοδαποί άνδρες, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, ο ένας εξ αυτών κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση περίπου 300 κατσικιών, κατ' εντολή και ιδιοκτησίας του άλλου αλλοδαπού, σε απόσταση 1.000 μέτρων περίπου από την σταβλική εγκατάσταση, παραβιάζοντας έτσι τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς.

Ο προαναφερόμενος ιδιοκτήτης αυτών προσήλθε και συνελήφθη.