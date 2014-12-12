Τέμπη: Στις δικαστικές αίθουσες θα γραφτεί η συνέχεια της τραγωδίας των Τεμπών που συγκλόνισε την Ελλάδα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στη βασική δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026 σε ειδική αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα καθίσουν στο εδώλιο 36 άτομα, 33 από τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Συγγενείς των 57 θυμάτων, μάρτυρες και επιζώντες αναμένεται να ξετυλίξουν το κουβάρι του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που έγινε ποτέ στη χώρα απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πολλά μέτωπα

«Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να δοθεί εντολή εκταφής και των 27 σορών που βρέθηκαν απανθρακωμένες, ωστόσο εκτιμώ ότι θα γίνουν περίπου πέντε εκταφές συνολικά», σημειώνει στον «Ε.Τ.» ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ταυτόχρονα, η δικαστική διαδικασία εξελίσσεται και σε επιμέρους μέτωπα, όπως εξηγεί, μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος. «Μέχρι τώρα φαίνεται να πηγαίνουμε σε πέντε διαφορετικές δίκες, μία για τα χαμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που έχει αναβληθεί για τις 15 Οκτωβρίου, μία για τα χαμένα ηχητικά, που έχει αναβληθεί για τον Μάρτιο, και μία για το μπάζωμα, που είναι μετέωρη. Η ουσία της υπόθεσης θα εξεταστεί στη βασική, που αναμένουμε να ξεκινήσει στη Λάρισα, ενώ μία ξεχωριστή δίκη αναμένεται να οριστεί μετά τις εκταφές», λέει ο κ. Ψαρόπουλος και συνεχίζει: «Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να δοθεί εντολή εκταφής και των 27 σορών που βρέθηκαν απανθρακωμένες, ωστόσο εκτιμώ ότι θα γίνουν περίπου πέντε εκταφές συνολικά. Στο μικροσκόπιο θα βρεθεί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αν διαπιστωθεί ότι δόθηκαν λάθος τμήματα σορών σε συγγενείς, αλλά και οι ιατροδικαστές, που δεν διενήργησαν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα δυστυχήματα».

Το σκεπτικό

Το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια εξετάσεων έγινε δεκτό καθώς ανασύρθηκε από το αρχείο παλαιότερη δικογραφία σχετικά με την ιατροδικαστική διερεύνηση. Οι ιατροδικαστές Λάρισας, Ρουμπίνη Λεονταρή, Χρήστος Κραββαρίτης και Χρυσαυγή Κούση, που είχαν πραγματοποιήσει τις νεκροψίες-νεκροτομές, είχαν καταθέσει τον Ιούλιο του 2024, ύστερα από μήνυση συγγενών θυμάτων αλλά και πολιτών στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, μέσω υπομνημάτων. Σε αυτά υποστήριξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πως η υπηρεσία τους έκρινε ότι δεν απαιτείται η διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

«Στο συγκεκριμένο δυστύχημα η αιτία θανάτου ενός εκάστου επιβάτη, ήταν απολύτως ευκρινής και αδιαμφισβήτητη, όπως ήταν και απολύτως συμβατή με το πληροφοριακό στοιχείο της σύγκρουσης αμαξοστοιχιών που μας παρέθεσε η προανακριτική αρχή και εντάσσεται στην κατηγορία “βίαιοι θάνατοι-τροχαία ατυχήματα”. Η κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των σορών, το είδος των κακώσεων μίας εκάστης, η απανθράκωση αυτών, επιβεβαίωναν πλήρως το ως άνω πληροφοριακό στοιχείο, ενώ σε καμία σορό δεν βρέθηκε άλλη αιτία θανάτου, πλην των εκ της σύγκρουσης αποτελεσμάτων που πιστοποιούνται στα ευρήματα που ανευρέθηκαν στις σορούς», υποστήριξαν οι ιατροδικαστές.

«Δεν μας το ζήτησαν»

Παράλληλα, οι τρεις επιστήμονες, που κατέθεσαν ανωμοτί, χαρακτήρισαν αδόκιμη τη διενέργεια επιπλέον αναλύσεων, οι οποίες, όπως επεσήμαναν, δεν ζητήθηκαν από τον προϊστάμενό τους, αλλά ούτε και από την τεχνική σύμβουλο που είχε διοριστεί από δύο οικογένειες.

«Η ιστολογική και τοξικολογική εξέταση των συγκεκριμένων σορών ουδέν θα εισέφερε στον μηχανισμό θανάτου και εξ αυτού του λόγου καθίστατο επιστημονικά αδόκιμη. Προς τούτο άλλωστε τόσο ο προϊστάμενος της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και προϊστάμενος κάθε ιατροδικαστή του υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Καρακούκης, όσο και οι λοιποί ιατροδικαστές ουδεμία επισήμανση ή σύσταση υπέβαλαν για τη λήψη τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων ούτε πρόβαλαν επιστημονική άποψη για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα λήψης βιολογικών υλικών για περαιτέρω διερεύνηση. Ομοίως και για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν υπεβλήθη σχετικό αίτημα από την τεχνική σύμβουλο».

Αντίθετα, όπως είπαν οι ιατροδικαστές, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος δόθηκε εντολή από την αρμόδια προανακριτική αρχή για λήψη βιολογικών υλικών για τοξικολογικές εξετάσεις σε πέντε συγκεκριμένες σορούς μηχανοδηγών και εργαζομένων στα τρένα, ενώ οι ίδιοι εκτέλεσαν αυτή την εντολή και σε μία έκτη σορό θύματος που διαπιστώθηκε ότι έφερε στα ρούχα διακριτικά της εταιρίας σιδηροδρόμου.

Ως προς τη μη διενέργεια αυτοψίας στον τόπο του δυστυχήματος, οι ιατροδικαστές υποστήριξαν στα υπομνήματά τους ότι όπως και σε όλα ανεξαιρέτως τα δυστυχήματα που ερευνώνται ως τροχαία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των νεκρών, έτσι και στο συγκεκριμένο δεν διατάχθηκε να διενεργηθεί αυτοψία από ιατροδικαστή στο σημείο σύγκρουσης των τρένων.

Αμφιβολίες

Πάντως, στην ερώτηση τι μπορεί να αποδειχθεί από την ενδελεχή ιατροδικαστική διερεύνηση μετά τις εκταφές, ο Αντώνης Ψαρόπουλος είναι επιφυλακτικός: «Με όσους επιστήμονες έχω μιλήσει μου λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί σαφής άποψη για το αν υπήρχε κάποια χημική ουσία. Επιπλέον, εξαρτάται από επιμέρους παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ταφής αν τα δείγματα που θα ληφθούν δυόμισι χρόνια μετά θα δείξουν κάποια αποτελέσματα. Πάντως, όποιος ιατροδικαστής υποστηρίζει ότι θα μπορέσει να εκφράσει κατηγορηματική άποψη λέει ψέματα», σημειώνει ο κ. Ψαρόπουλος.

Ο ίδιος, όπως αποκαλύπτει, δεν είχε πρόθεση εκταφής της κόρης του, αλλά στηρίζει το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού και θα προσπαθήσει να συμβάλει ώστε να γίνει η διαδικασία όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για την ανάδειξη της αλήθειας.

Τέμπη: Πότε θα ανοίξει το κεφάλαιο των αποζημιώσεων

Η βασική δίκη, που θα διεξαχθεί στη Λάρισα, αναμένεται να διαρκέσει ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς θα εξεταστούν πάνω από 120 μάρτυρες και θα τοποθετηθούν περισσότεροι από 200 δικηγόροι. Στη συνέχεια θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στα αστικά δικαστήρια, όπου συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες της σύγκρουσης που τραυματίστηκαν ή υπέστησαν εγκαύματα θα αξιώσουν αποζημιώσεις.

«Οι οδυνηρές συνέπειες του τραγικού δυστυχήματος που οφείλεται σε αξιόποινες συμπεριφορές περισσότερων προσώπων, χαράχθηκαν βαθιά στο σώμα και κυρίως την ψυχή των εγκαυματιών που επέζησαν» λέει ο δικηγόρος Δημήτρης Γκαβέλας, ο οποίος εκπροσωπεί εγκαυματία από το δυστύχημα.

«Αυτό που αυτονόητα ζητούν είναι σεβασμός και ανάδειξη της αλήθειας σε αυτή την ποινική δίκη, μακριά από σκοπιμότητες που μπορεί να επιδιώκει οποιοσδήποτε. Αυτοί που επέζησαν φυσικά θα παραστούν στην ποινική δίκη υποστηρίζοντας τις κατηγορίες και θα ζητήσουν την καταδίκη όλων όσοι ευθύνονται. Στη συνέχεια θα αξιώσουν αποζημιώσεις από τα αρμόδια δικαστήρια» σημειώνει ο κ. Γκαβέλας.

Ηδη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει ζητήσει από τη διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα και να μην ασκήσει αναίρεση σε πρόσφατη απόφαση του εφετείου για αποζημίωση σε οικογένεια θύματος.

AΘανασία Αγγελοπούλου (Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής)