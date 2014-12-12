Επιμένει ο ειδικός εφέτης ανακριτής για τα Τέμπη, Σωτήρης Μπακαΐμης να απορρίπτει τις αιτήσεις των συγγενών των θυμάτων για την εκταφή των σορών των οικείων τους, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Μετά από την απόρριψη δύο σχετικών αιτημάτων του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του αδικοχαμένου Δημήτρη, στις 31 Ιουλίου 2025 απέρριψε και το σχετικό αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του 20χρονου Άγγελου. Υποστήριξε μάλιστα πως το αίτημα “συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομα ποσότητα διαλυτών-υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητάται να λάβει χώρα προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού”.

Ο κ. Μπακαΐμης με τον τρόπο αυτό, μιλώντας δηλαδή για “ισχυρισμό” εμφανίζεται να έχει καταλήξει στο αφήγημα της πρόκλησης της πυρόσφαιρας από τα έλαια σιλικόνης. Παρά το αντίθετο συμπέρασμα, στο οποίο είχε καταλήξει η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αλλά και σειρά τεχνικών εκθέσεων που του έχουν κατατεθεί από τους εμπειρογνώμονες συγγενών των θυμάτων και τις επιστημονικές τους ομάδες.

Απορρίπτει δε το αίτημα για εκταφή και διενέργεια στις σορούς των νεκρών τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, παρά το γεγονός πως αυτές οι εξετάσεις -που παρέλειψαν να κάνουν οι ιατροδικαστές- μπορούν ακόμη να οδηγήσουν στα ακριβή αίτια πρόκλησης θανάτου όσων έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και στην ανίχνευση ή όχι των ουσιών εκείνων, που οι παραπάνω εμπειρογνώμονες θεωρούν πως είναι πολύ πιθανό να συνδέονται με την πρόκληση της πυρόσφαιρας. Αν δηλαδή δεχόταν τα σχετικά αιτήματα, ο κ. Μπακαΐμης θα είχε πλέον στα χέρια του οριστικές αποδείξεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου των ανθρώπων αυτών (και για την παρουσία ή μη υδρογονανθράκων) και θα εξέλειπε πλέον κάθε αμφιβολία και σκιά.

Ο Σωτήρης Μπακαΐμης επικαλείται τα συμπεράσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους και της έκθεσης του καθηγητή ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη, που αποδίδουν στα έλαια σιλικόνης το αίτιο πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς στον τόπο του δυστυχήματος.

Χαρακτηρίζει επίσης τους συγγενείς των θυμάτων και τους εμπειρογνώμονες στους οποίους αυτοί είχαν παραγγείλει εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης ως “μερίδα διαδίκων”.

Ενδεικτικό άλλωστε της στάσης του κ. Μπακαΐμη απέναντι στους συγγενείς είναι και το γεγονός ότι, παρότι το σχετικό αίτημα του κ. Τηλκερίδη για την εκταφή της σορού του γιού του, κατατέθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024, εκείνος απάντησε μόλις στις 31 Ιουλίου 2025.

Το σκεπτικό του αιτήματος του κ. Τηλκερίδη

Στο αίτημά του ο κ. Τηλκερίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως “η ανάλυση των οστών μετά την καύση μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία άλλων χημικών στοιχείων ή μεταβολών που δείχνουν αν υπήρξε παρέμβαση με χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της καύσης. Τα υπολείμματα καύσης μπορούν να αποκαλύψουν την υψηλή θερμοκρασία και το είδος της φωτιάς που χρησιμοποιήθηκε”.

Σημείωνε ακόμη πως “ο κώδικας ποινικής δικονομίας και οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι η εκταφή και η επανεξέταση των ιατροδικαστικών στοιχείων μπορεί να ζητηθεί όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το αποτέλεσμα της αρχικής νεκροψίας μπορεί να αμφισβητηθεί ή εάν νέα δεδομένα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας… Ειδικότερα, εάν τα νέα στοιχεία ή οι ιατροδικαστικές ανάγκες επιβάλλουν περαιτέρω εξέταση, η αίτηση του συγγενούς μπορεί να γίνει αποδεκτή”.

Ανέφερε επίσης ότι “σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την ισχύουσα νομοθεσία, η εκταφή μπορεί να διαταχθεί από τον εισαγγελέα για διάφορους λόγους, όπως η ανάγκη για περαιτέρω εξέταση ή έρευνα σχετική με το αίτιο θανάτου ή άλλες ποινικές διαδικασίες (π.χ. ύποπτος εγκληματικός θάνατος”).

Το σκεπτικό του Σωτήρη Μπακαΐμη

Ο κ. Μπακαΐμης απέρριψε το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη με το εξής σκεπτικό:

«Απορρίπτει αίτημα εκταφής, καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομη ποσότητα διαλυτών-υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητάται να λάβει χώρα προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού. Πλην όμως, από το συνδυασμό των χημικών αναλύσεων και των λοιπών εγγράφων που έχει αποστείλει το ΓΧΚ (σ.σ. Γενικό Χημείο του Κράτους), των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης των καθηγητών ΕΜΠ Δημητρίου Καρώνη (χημ. μηχανικός), Πέτρου Τσακιρίδη (Μεταλλουργός) και των ενόρκων καταθέσεων των επιστ. συνεργατών ΑΠΘ, μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων μηχανικών Κων/νου Πασπαλά και των εκθέσεων που μας έχει καταθέσει προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτών πυρκαγιά προκλήθηκε από την δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος-αερολύματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλα αίτια και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα».

Mυρτώ Μπούτση (documentonews.gr)