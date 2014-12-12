Το «πράσινο φως» για διενέργεια τοξικολογικών – βιοχημικών εξετάσεων στα θύματα των Τεμπών άναψε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, κάτι που σημαίνει ότι όσοι συγγενείς επιθυμούν να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη ενέργεια, μπορούν πλέον να καταθέσουν σχετικό αίτημα. Η παραπάνω εξέλιξη δικαιώνει τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 22η μέρα απεργίας πείνας.

Υπενθυμίζεται ότι τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων είχαν αιτηθεί η Μαρία Καρυστιανού και ο Παύλος Ασλανίδης. Αρχικά, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι δεν είχε γίνει δεκτό και η ηγεσία του Αρείου Πάγου είχε διαμηνύσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι «δεν πρόκειται να γίνει καμία εκταφή σε αυτή τη φάση».

Ακολούθησε η παραγγελία για εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, όμως μόνο για ταυτοποίηση μέσω DNA, γεγονός που ο απεργός πείνας χαρακτήρισε «κοροϊδία», ενώ σήμερα ήρθε η διαφαινόμενη πλήρης ικανοποίηση του αιτήματός του.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αναφέρει στη νέα παραγγελία προς τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λάρισας: «Παρακαλούμε να ενεργήσετε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28/2/2023 οι οποίοι να καταθέσουν αν επιθυμούν και ποιοι να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές -τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της ταφής. Σε θετική περίπτωση να διενεργηθούν οι εξετάσεις από αρμόδιο – κατάλληλο εργαστήριο άμεσα. Επισημαίνεται ότι εφόσον λάβει χώρα εκταφή, να γίνει με σεβασμό και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο, παρουσία ιατροδικαστή, αρμόδια αστυνομικής αρχής και ΔΕΕ».

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από documentonews.gr)