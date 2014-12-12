Συμπληρωματική δικογραφία για τις χωματουργικές εργασίες που αλλοίωσαν τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Ο φάκελος σχηματίστηκε μετά από μήνυση που είχαν καταθέσει ο βουλευτές Βασίλης Κόκκαλης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης κατά του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και του τότε υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη για την εκταμίευση των χρημάτων που κάλυψαν το κόστος των χωματουργικών εργασιών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η δικογραφία αναμένεται να επιστραφεί άμεσα στον Άρειο Πάγο προκειμένου να συσχετιστεί με το υλικό που ήδη έχει συλλέξει το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο θα ερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου.

