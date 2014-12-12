Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάζεται πλέον στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος θα μελετήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μελέτη της υπόθεσης έχει ήδη ξεκινήσει από την πρόεδρο του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και αναμένεται άμεση κλήση για προσδιορισμό της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δίκη δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν την άνοιξη του 2026, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας, προϊστάμενοι διοίκησης, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, καθώς και δύο υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών. Επτά εξ αυτών αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, ακολουθώντας την πορεία που αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό Τριαντόπουλο.

Στο μεταξύ, εντάσεις προκαλεί η έκθεση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης, απορρίπτεται το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομου φορτίου ή εύφλεκτης ύλης στο βαγόνι, ενώ δεν εντοπίζονται ίχνη καύσης που να συνηγορούν υπέρ ενός τέτοιου σεναρίου.