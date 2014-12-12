Σε κρίσιμη καμπή περνά πλέον η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών που κόστισε, την 28η Φεβρουαρίου του 2023, τη ζωή 57 ανθρώπων, καθώς ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία και δρομολογείται η παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη.
Ήδη έχει ξεκινήσει η επίδοση των εγγράφων περαίωσης στους δικηγόρους όλων των εμπλεκομένων, οι οποίοι εντός τριών ημερών θα πρέπει να παρουσιαστούν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή στη Λάρισα για να υπογράψουν την περαίωση της διαδικασίας.
Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας, προϊστάμενοι διοίκησης, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, καθώς και δύο υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών. Επτά εξ αυτών αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, ακολουθώντας την πορεία που αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό Τριαντόπουλο.
Στο μεταξύ, εντάσεις προκαλεί η έκθεση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης, απορρίπτεται το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομου φορτίου ή εύφλεκτης ύλης στο βαγόνι, ενώ δεν εντοπίζονται ίχνη καύσης που να συνηγορούν υπέρ ενός τέτοιου σεναρίου.
Χαρακτηριστική είναι η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, συμβούλου οικογενειών θυμάτων, η οποία εκφράζει ευθέως την αγανάκτησή της για την τροπή της υπόθεσης και τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων.
Ορισμένες οικογένειες θυμάτων κατηγορούν επίσης ότι ο ανακριτής έκλεισε με fast-track τις διαδικασίες προανάκρισης μετά το πόρισμα της πυροσβεστικής. Υποστηρίζεται επίσης ότι το πόρισμα δεν έχει λάβει υπόψιν τα ευρήματα του ΕΔΟΑΣΑΜ.
