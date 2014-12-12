Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα.

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες θανάτου του – αλλά και των υπόλοιπων θυμάτων.

Το πρωί, ο ίδιος και ο κ. Δημήτρης που του συμπαραστέκεται επίσης με απεργία πείνας, καθώς αισθάνθηκαν αδιαθεσία και ζάλη, πήγαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας για εξετάσεις – οι οποίες βγήκαν καλές.

Στο πλευρό του βρέθηκε το μεσημέρι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία τον αγκάλιασε με δάκρυα στα μάτια.

«Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή, αφενός γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει, αφετέρου γιατί δεν έχουν γίνει τοξικολογικές» διεμήνυσε η ίδια.

kathimerini.gr