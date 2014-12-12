Πολυσέλιδο υπόμνημα για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσαν 80 συγγενείς θυμάτων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση για την σιδηροδρομική τραγωδία με τα 57 θύματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με επίσημες τοποθετήσεις τους τόσο από τον Άρειο Πάγο, όσο και από την Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου, με οδηγό τη δικονομία, παρέπεμπαν για την κρίση αιτημάτων στα αρμόδια δικαστικά όργανα στη Λάρισα, καθώς οι ίδιοι δεν έχουν αρμοδιότητα να εκφράσουν οποιαδήποτε κρίση, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν -εκτός των άλλων- και αντίθετο με την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών.

Στο υπόμνημα τους οι συγγενείς των θυμάτων επισημαίνουν, ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία και λόγω αυτού ζητούν να συνεχιστεί η ανάκριση, για να φωτιστεί με κάθε τρόπο η υπόθεση και να εντοπιστούν οι ευθύνες για το έγκλημα. «Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει άμεση ανάγκη διενέργειας συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στο αίτημα τους, το οποίο αριθμεί 47 σελίδες.

Επιπλέον, χαρακτηρίζουν «μέγιστη παράλειψη» την περάτωση της ανακριτικής διαδικασίας, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, που θα μπορούσαν να θέσουν συγκεκριμένα αιτήματα περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ αναφέρονται και σε μια σειρά εκκρεμών αιτημάτων τους, όπως για παράδειγμα αυτό που αφορά την κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στην αίτηση επισημαίνεται, ότι «διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμένους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας, πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών.

Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στην αίτηση τους.

Παράλληλα, τονίζουν ότι από το σύνολο της δικογραφίας έχουν προκύψει μεταξύ άλλων «επαρκή στοιχεία στοιχειοθέτησης τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος από τους εκπροσώπους της “Hellenic Train”», αλλά και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση της αίτησης τους, ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, τόνισε ότι «θέλουμε να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη, εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε. Αυτή η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής. Ήρθαμε να ζητήσουμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει ξανά η υπόθεση»

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπουλου, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας τόνισε μεταξύ άλλων «γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, οι άνθρωποι που επέζησαν ζητούν δικαιοσύνη. Σήμερα απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι εκ των νομικών που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν, ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση ενώ ζητήματα κεφαλαιώδη για τις παραπομπές και τα ακροατήρια έχουν μπει κάτω από το χαλί» ενώ πρόσθεσε ότι στο τέλος πρέπει να λάμψει η αλήθεια και δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες αλλά μόνο μια.

Ο έτερος συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Μανώλης Βονικάκης τόνισε «εθιμοτυπικά σήμερα επισκεφθήκαμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο των δικονομικών ενεργειών που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή με την κατάθεση υπομνήματος στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για να ζητήσουμε να επιστρέψει ως μόνο αρμόδιος την υπόθεση στον ανακριτή Λάρισας προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση σε ορισμένα ζητήματα που είναι κεφαλαιώδους σημασίας και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις από τις δικαστικές αρχές».

Μίνα Μουστάκα (TA NEA)