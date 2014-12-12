Μετά το τρίτο κατά σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, από τον Παύλο Ασλανίδη χθες στο Εφετείο της Λάρισας και ο Πάνος Ρούτσι -πατέρας του 22χρονου Ντένις-κατέθεσε σήμερα συμπληρωματικό υπόμνημα, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του, το οποίο υπογράφουν συγγενείς θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Το υπόμνημα κατατέθηκε από 76 συγγενείς και ζητούν από τον πρόεδρο εφετών να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση για την πυρασφάλεια, για την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους και για την κατάσχεση καταγραφικου του σταθμού εμπορικών αμαξοστοιχιών Θεσσαλονίκης. Στο συμπληρωματικό υπόμνημα ζητούν, ακόμα, την εκταφή του γιού του απεργού πείνας Πάνου Ρουτση, καθώς και την αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος των στελεχών της Hellenic Train για διατάραξη και για ανθρωποκτονία από πρόθεση για όλους.

Ζητούν ταυτοποίηση DNA και βιοχημικές εξετάσεις

Στο υπόμνημα, που αποτελεί τη συνέχεια υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι, γιου του Πάνου Ρούτσι και αφορά στην διενέργεια εξετάσεων για την ταυτοποίηση της σορού και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.

Υπενθυμίζεται, ότι το αίτημα από πλευράς του κ. Ασλανίδη αφορά στην «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του (Παύλου Ασλανίδη) για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) “ορφανά” τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου, ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών». Ακόμη ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», όπως υποστηρίζει ο πατέρας του θύματος, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του Δημήτρη Ασλανίδη.

Το δεκαήμερο για την κατάθεση υπομνημάτων στο Εφετείο Λάρισας ολοκληρώνεται σήμερα.

Τα άλλα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ρεπορτάζ: Ελπίδα Κουτσογιάννη

ertnews.gr