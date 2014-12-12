Δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του ένας Λαρισαίος, σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, με την Αστυνομία να σχηματίζει σε βάρος του δικογραφία.

Η ανακοίνωση:

"Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης από τον ανωτέρω στην οικία του και απόκρυψης ποσοτήτων κάνναβης σε αυτή, προχθές (03-09-2025), οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, χωρίς να εντοπιστεί σε αυτή, και σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε, με την παρουσία συγγενικού του προσώπου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

•σε αύλειο χώρο της οικίας, σε παλιό κτίσμα, -8- καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους από -1,25- έως -2,25- μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν, καθώς και κλώνοι και φύλλα κάνναβης, συνολικού βάρους -580- γραμμαρίων &

•στο εσωτερικό της οικίας, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης σε φούντα, βάρους -139- γραμμαρίων, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και φύλλων κάνναβης, βάρους -1,7- γραμμαρίων και ποσότητα σπόρων κάνναβης, βάρους -32- γραμμαρίων.

Η σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας."