Εντοπίστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σύμπλεγμα φυτειών όπου καλλιεργούνταν μεγάλος αριθμός δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινή και δασώδη περιοχή του Ολύμπου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης – καλλιέργειας κάνναβης, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε το σύμπλεγμα φυτειών των δενδρυλλίων κάνναβης.

Πιο αναλυτικά, σε διαμορφωμένο χώρο 6 διαζωμάτων, που εκτείνονταν σε συνολική έκταση 10 στρεμμάτων περίπου και ενώνονταν μεταξύ τους με μονοπάτια που είχαν ανοίξει οι δράστες, βρέθηκαν συνολικά 5.085 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3,5 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, βρέθηκαν, εντός αυτοσχέδιου καταλύματος, 8 τσουβάλια με συγκομισμένη ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 24,2 κιλών και κατασχέθηκαν.

Στον χώρο υπήρχε δίκτυο άρδευσης με λάστιχα εκατοντάδων μέτρων και αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού, ενώ βρέθηκαν φορητοί ασύρματοι επικοινωνίας, οικιακά σκεύη, καλλιεργητικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά και 4 φωτοβολταϊκά πάνελ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας 3 αλλοδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστων –μέχρι στιγμής- δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία -κακουργηματικού χαρακτήρα- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

